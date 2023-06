BiH: Defilada "Nocnych Wilków": rosyjskie flagi, symbole "Z" i napisy "gdzie my, tam i Rosja"

We wtorek ulicami Banja Luki - największego miasta położonej w Bośni i Hercegowinie Republiki Serbskiej - przejechali motocykliści ze związanego z Kremlem i objętego sankcjami UE i USA klubu "Nocne Wilki". Członkowie organizacji nosili wspierające inwazję przeciwko Ukrainie symbole "Z", rosyjskie flagi oraz napisy "gdzie jesteśmy my, tam jest i Rosja".

Motocykliści uczcili w ten sposób Vidovdan - Dzień św. Wita, który łączy się z wieloma ważnymi wydarzeniami w historii narodu serbskiego, w tym z bitwą na Kosowym Polu z 1389 roku. Bitwę uznaje się za początek upadku Cesarstwa Serbskiego i wstęp do panowania na tych ziemiach Imperium Osmańskiego.

Goran Tadić, szef bośniackiej filii "Nocnych Wilków", poinformował, że wśród 60 uczestników przejazdu znaleźli się m.in. reprezentanci ze Szwajcarii, Czech, Słowacji, Serbii, Czarnogóry, Macedonii Płn. czy Australii.

"Nie było problemów z ich wjazdem w granice BiH, ponieważ przeciwko żadnemu nie toczy się ani jedno postępowanie karne, to nie są kryminaliści" - zaznaczył Tadić w rozmowie z Radiem Wolna Europa. Aleksandra Załdostanowa, lidera i założyciela "Nocnych Wilków", objęto zakazem wjazdu do BiH po tym, gdy bośniacki wywiad uznał go za "zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju".

Załdostanow jest objęty zachodnimi sankcjami z powodu poparcia dla rosyjskiej aneksji ukraińskiego Półwyspu Krymskiego w 2014 roku. Organizację w 2022 roku objęto sankcjami UE w związku z poparciem, jakiego udzieliła inwazji przeciwko Ukrainie.

Władze Republiki Serbskiej przyznawały w ostatnich latach Załdostanowi liczne odznaczenia za "bronienie praw człowieka" i "wzmacnianie przyjacielskich relacji pomiędzy Rosją i Republiką Serbską". W 2022 roku motocykliście wzięli udział w zorganizowanej w Banja Luce demonstracji poparcia dla agresji przeciwko Ukrainie.