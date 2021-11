BiH: Ekspertka: nie można wykluczyć incydentu, który doprowadzi do wybuchu starć zbrojnych

W październiku 1991 roku, podążając za przykładem Słowenii i Chorwacji, parlament Bośni i Hercegowiny zapowiedział plan ogłoszenia niepodległości, pieczętując tym samym los rozpadającej się Jugosławii. Jak zauważają eksperci, dziś, 30 lat po zbojkotowanym przez bośniackich Serbów posiedzeniu parlamentu, ich obecny polityczny lider nacjonalistyczną retoryką przypomina przywódców, którzy w latach 90. doprowadzili kraj do krwawej wojny.

Do ożywienia separatystycznej retoryki Milorada Dodika, który w trzyosobowym Prezydium BiH reprezentuje Serbów, doszło po wprowadzeniu w lipcu ustawy zabraniającej negowania ludobójstwa oraz gloryfikowania zbrodniarzy wojennych.

W obliczu licznych przykładów upamiętniania politycznych i wojskowych decydentów osądzonych za zbrodnie popełnione w latach 90. oraz podważania uznanego międzynarodowymi wyrokami sądowymi ludobójstwa w Srebrenicy, Wysoki przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny (OHR), odpowiadający za implementację porozumienia pokojowego z Dayton, wprowadził do systemu prawnego BiH kary za wyżej wymienione czyny.

Decyzję Valentina Inzko potępili politycy z Republiki Serbskiej (RS), którzy odrzucają termin "ludobójstwo" mający określać masakrę w Srebrenicy.

Decyzją parlamentu RS, jednej z autonomicznych części Bośni i Hercegowiny, unieważniono obowiązywanie na tym obszarze ustawy oraz wprowadzono własną, zabraniająca "bagatelizowania i wyszydzania" Republiki Serbskiej. W lipcu ogłoszono również bojkot instytucji federalnych BiH.

Zdaniem Marty Szpali z Ośrodka Studiów Wschodnich obecny kryzys wywołany jest głębszymi problemami ustrojowymi BiH, a nowa ustawa posłużyła jedynie jako pretekst do zaostrzenia retoryki polityków serbskich. "Zarówno USA, jak i państwa UE zaangażowane w BiH domagają się reformy systemu wyborczego przed zaplanowanymi na październik 2022 roku wyborami i dostosowania prawa do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC)".

Według bośniackiej konstytucji bierne prawo wyborcze w wyborach do Prezydium mają jedynie przedstawiciele trzech "narodów konstytucyjnych" - Boszniaków, Serbów oraz Chorwatów. System cementuje etniczny charakter państwa i pozwala "partiom narodowym" utrzymywać się u władzy przy pomocy regularnie podsycanych konfliktów między wspólnotami.

W 2009 roku ETPC uznał sposób wyboru do Prezydium, ignorujący bierne prawo wyborcze zamieszkujących BiH mniejszości, Żydów i Romów, za niezgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Od ponad 10 lat wyrok nie został implementowany przez instytucje BiH.

"Wywołany przez władze RS kryzys ma zablokować jakiekolwiek zmiany. Obowiązujący system pozwala bowiem podważać sens istnienia wspólnego państwa, odwracać uwagę społeczeństwa od bieżących problemów oraz wzmacniać wizerunek Dodika i jego Sojuszu Niezależnych Demokratów jako jedynych obrońców interesów Serbów w BiH" - mówi PAP Marta Szpala.

W centrum aktualnie wysuwanych przez Milorada Dodika żądań znalazła się armia BiH. Z końcem września zakomunikował on zamiar wycofania Republiki Serbskiej z ustawy przyjętej w 2005 roku, również głosami Sojuszu Niezależnych Demokratów, która łącząc armie walczących ze sobą w latach 90. stron utworzyła jednolite sił zbrojne BiH. Oddzielne wojsko RS - zdaniem Dodika - miałoby zostać utworzone w ciągu kilku miesięcy po wystąpieniu z krajowej armii żołnierzy serbskich. Ogłaszając swoje plany, Dodik odwołał się do przykładu słoweńskich Wojsk Obrony Terytorialnej, które w 1991 roku zajęły budynki Jugosłowiańskiej Armii Ludowej, zmuszając przebywających tam żołnierzy do pokojowego wycofania się z koszarów, a następnie wybijającego się na niepodległość państwa.

Uzasadniając swoje postulaty, Dodik powołuje się na "źródłowy Dayton" - pozbawioną ustaw przyjętych w latach po wojnie konstytucję, będącą częścią kończącego w 1995 roku wojnę układu. W samej konstytucji figuruje jednak zapis o konieczności stopniowego przenoszenia kompetencji Republiki Serbskiej oraz Federacji BiH na poziom federalny. "Dodik chce z tego porozumienia wybrać jedynie to, co dla niego najważniejsze, a resztę odrzucić" - ocenia ekspertka OSW.

Pomimo częstego odwoływania się do separatystycznej retoryki i kroków podważających skuteczność instytucji federalnych, zdaniem Marty Szpali obecna sytuacja RS jest dla jej lidera optymalna. "RS z bardzo szerokimi kompetencjami, ale funkcjonująca w ramach BiH, pozwala Dodikowi straszyć własny elektorat Sarajewem, a zarazem obwiniać władze centralne o wszystkie kryzysy. Straszenie secesją jest narzędziem politycznym, a nie celem" - ocenia ekspertka.

Dodaje jednak, że "w sytuacji bardzo ostrej retoryki nie można wykluczyć incydentu, który mógłby doprowadzić do wybuchu starć zbrojnych".

Dodik, w czasie aktualnych politycznych napięć, wielokrotnie powtarzał, że "pokój nie ma dla niego alternatywy", zaznaczając przy tym jednak, że "w razie potrzeby będziemy w stanie się bronić, a w obliczu ewentualnej interwencji NATO nasi przyjaciele - o czym zapewniali głośno i wyraźnie - nie odwrócą się do nas plecami". Chociaż polityk nie sprecyzował, z której strony i w jakiej formie pomoc ta miałaby nadejść, rozmówczyni PAP zwraca uwagę na dwa kierunki.

"Dodik jest najbliższym Rosji politykiem na Bałkanach. Dla Kremla każda destabilizacja w regionie, która będzie wiązała środki i czas UE i USA, jest korzystna. Eskalacja nie wymaga od Rosji żadnych nakładów finansowych, ponieważ wynika z celów polityki samego Dodika" - wskazuje Marta Szpala.

Polityka RS jest również ściśle związana z interesami Serbii. "Belgrad lubi pozycjonować się na lidera regionu i coraz chętniej gra kartą nacjonalistyczną, jednak wybuch konfliktu w BiH byłby dla władz serbskich bardzo niekorzystny. Serbia musiałaby wspierać Dodika, ale nie mogłaby go w pełni kontrolować. Wbrew pozorom Belgrad zmuszony jest często reagować na sytuację w regionie, a nie aktywnie ją kształtować" - ocenia w rozmowie z PAP ekspertka OSW.

W ostatnich miesiącach do napięć dochodziło również na granicy Serbii i nieuznawanego przez nią Kosowa.

"Wspólnym kontekstem dla tych procesów jest słabnięcie wpływów USA oraz UE w regionie. Zachód nie dysponuje obecnie ani "kijem" - na przykład sankcjami, które mógłby nałożyć na władze państw regionu, gdyby nie był tak podzielony - ani "marchewką" w postaci obietnicy członkostwa w UE. Strach przed sankcjami oraz starania o członkostwo spowodowały, że przez lata politycy w regionie odżegnywali się od pozwalającej im utrzymywać się u władzy retoryki nacjonalistycznej. Teraz mogą to robić właściwie bezkarnie" - ocenia Marta Szpala.

"Wydarzenia w BiH i Kosowie wynikają raczej z dynamiki procesów politycznych tych krajów, a nie z inspiracji Serbii. Belgrad reaguje jednak na te wydarzenia w coraz bardziej ostry sposób, przypisując coraz istotniejsze znaczenie kwestii obrony praw Serbów, co niebezpiecznie zaczyna przypominać lata 90." - ostrzega ekspertka.

Bośnia i Hercegowina jest państwem federalnym składającym się z dwóch entitetów - Republiki Serbskiej i Federacji BiH oraz znajdującego się pod administracją instytucji państwowych Dystryktu Brczko.

Ustrój terytorialny państwa oraz jego konstytucję określa wynegocjowany w 1995 roku w amerykańskim Dayton układ pokojowy kończący toczącą się w latach 1992-1995 wojnę. Konflikt był najbardziej krwawym epizodem rozgrywającego się na przestrzeni lat 90. rozpadu Jugosławii. Ogłoszenie przez władze w Sarajewie niepodległości i serbski sprzeciw wobec tej decyzji doprowadziły do wojny, która pochłoneła ponad 100 tys. ofiar. Jakub Bawołek