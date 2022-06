BiH: Główny importer gazu przedłużył umowę z Gazpromem

Główny importer gazu w Bośni i Hercegowinie, Energoinvest, poinformował w środę, że przedłużył do końca roku umowę na dostawy gazu z rosyjskim Gazpromem na niezmienionych warunkach. Zapowiedział także kontynuowanie współpracy z Rosjanami.

Energoinvest oznajmił, że we wtorek został podpisany aneks do umowy z Gazpromem, zgodnie z którym cena gazu będzie korygowana kwartalnie, tak jak dotychczas, w oparciu o dziewięciomiesięczną zmianę cen produktów ropopochodnych.

"Podpisanie tego aneksu umożliwia dalsze zaopatrywanie Federacji Bośni i Hercegowiny w gaz ziemny do 1 stycznia 2023 roku, kiedy to planowane jest podpisanie nowego aneksu do umowy" - podało przedsiębiorstwo w komunikacie.

Dyrektor generalna Energoinvestu Bisera Hadżialjević powiedziała, że Gazprom nie zażądał zmiany warunków walutowych od BiH, która płaci w euro, ale dodała, że spodziewa się wzrostu cen gazu w trzecim kwartale.

Zaopatrzenie BiH w gaz opiera się na rosyjskich dostawach w ilości około 400 mln metrów sześciennych rocznie. Kraj ten od początku 2021 roku odbiera gaz od Gazpromu gazociągiem TurkStream i nową trasą przez Turcję i Bułgarię.