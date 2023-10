BiH: IOM: imigranci nie zatrzymują się długo na Bałkanach, wyjątkowo szybko dostają się na zachód Europy

Imigranci nie zatrzymują się na dłuższy czas w Bośni i Hercegowinie ani innych krajach Bałkanów; wyjątkowo szybko dostają się do Europy Zachodniej - wskazuje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), cytowana we wtorek przez bośniackie media.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zaznacza, że obecna sytuacja migracyjna w Bośni i Hercegowinie jest stabilna i w czterech tymczasowych ośrodkach w kraju przebywa obecnie około 2,8 tys. imigrantów - podaje portal Vijesti.

IOM podkreśla, że różnica w porównaniu z sytuacją z poprzednich lat polega na tym, że w tej chwili imigranci nie zatrzymują się na dłużej w krajach Bałkanów i stosunkowo szybko przemieszczają się do zachodniej Europy.

Raport organizacji badający mobilność migrantów w BiH podaje, że 91 proc. przebywających w kraju imigrantów znajduje się w nim krócej niż dwa tygodnie, a 11,5 proc. nie planuje zatrzymywania się w tymczasowych ośrodkach recepcyjnych.

Najwięcej trafiających do BiH imigrantów - 68 proc. - pochodzi z Afganistanu. 17 proc. to obywatele Maroka, 4,6 proc. - Pakistanu. Większość imigrantów - zauważa IOM - przybywa do kraju z Serbii taksówką czy autobusem, zatrzymuje się na jeden lub dwa dni w Sarajewie, a następnie udaje się w kierunku granicy z należącą do Unii Europejskiej Chorwacją.

W BiH w 2023 roku odnotowano 55 proc. wzrost przybywających do kraju imigrantów w porównaniu z rokiem poprzednim.