BiH: Morawiecki w "Dnevni list": Polski nie było na mapach przez 123 lata, ale istniała w sercach Polaków

Polski nie było na mapach przez 123 lata, ale istniała w sercach Polaków. Historia upadku i odrodzenia Polski jest niestety dość mało znana na Zachodzie - czytamy w artykule premiera Mateusza Morawieckiego opublikowanym w piątek na łamach wydawanego w Bośni i Hercegowinie dziennika "Dnevni list".

"A przecież mowa o zniszczeniu jednego z największych państw na kontynencie. Rzeczpospolita Obojga Narodów - bo tak nazywał się ów kraj - została zaatakowana i zlikwidowana przez swoich sąsiadów. Do niewoli trafił nie tylko naród polski, ale także litewski i ukraiński" - podkreśla Morawiecki.

Według niego I Rzeczpospolita "była pierwszym tak rozwiniętym projektem republikańskim w Europie".

"O ile zachodnie doświadczenie nowoczesności bazowało na rozwoju silnego, scentralizowanego państwa, o tyle Polska chciała być krajem bardziej zdecentralizowanym, z większą swobodą dla obywateli. Ten projekt nie był pozbawiony wad i ostatecznie uległ destrukcji w starciu z brutalną siłą zaborców. Jednocześnie jego ambicje stworzenia przestrzeni dla współistnienia wielu narodów i kultur pozostają aktualne do dziś" - ocenia szef polskiego rządu.

Sugeruje jednocześnie, że "ta alternatywna ścieżka nowoczesności mogłaby być inspiracją dla dzisiejszej UE".

Zdaniem polskiego premiera polskie doświadczenie historyczne "każe nam również traktować niepodległość jako ciągłe zadanie do realizacji".

"To dlatego w najbliższym czasie na bezpieczeństwo przeznaczymy 3 proc. PKB. To dlatego zbudowaliśmy Baltic Pipe, rurociąg prowadzony w poprzek Nord Stream, w poprzek rosyjskich interesów. To dlatego inwestujemy w budowę elektrowni jądrowych. Kwestia niepodległości decyduje się dziś na wielu frontach, a ochrona granic jest tylko jednym z nich" - podkreśla.

Tekst Mateusza Morawieckiego został opublikowany w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu", która powstała przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.