BiH: "Oslobodzienie": mimo trudnej historii, Polacy wzorcowo pomagają Ukraińcom; trudno o coś, co bardziej irytuje Putina

Mimo trudnej historii relacji ukraińsko-polskich, Polacy - mogący służyć za wzorzec - solidarnie pomagają Ukraińcom. Trudno o coś, co bardziej irytowałoby prezydenta Rosji Władimira Putina - pisze w piątek bośniacki dziennik "Oslobodzienie".

"Kiedy miliony Ukraińców uciekły na Zachód, z pomocą jako pierwszy wyszedł im kraj o silnej jednorodności etnicznej, kulturowej i historycznej, który tradycyjnie z nieufnością patrzy na obcokrajowców - Polska. Wielu Ukraińców rozpoczęło w kraju działalność gospodarczą, a blisko 200 tys. dzieci uczęszcza do polskich szkół" - pisze gazeta.

"Wszyscy czekamy na pokój w Europie i życzymy Ukraińcom bezpiecznego powrotu do domu, ale rozumiemy, że wielu z nich nie ma dokąd wrócić" - mówi "Oslobodzieniu" Radosław Michalski, koordynator ds. uchodźców we Wrocławiu. Dodaje, że 90 proc. Polaków pozytywnie odnosi się do obecności ukraińskich uchodźców w kraju.

Autor tekstów przywołuje słowa Józefa Piłsudskiego, który powiedział na początku XX wieku, że "nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy". "Polskę i Ukrainę łączy silny opór wobec rosyjskich ambicji imperialnych, determinacja w przeciwstawianiu się zbrodniom popełnionym na rozkaz Władimira Putina" - zauważa dziennik.

W tekście przywołano też trudne momenty sąsiedzkich relacji Polski i Ukrainy, jak "wciąż pamiętaną przez Polaków rzeź wołyńską" czy "przesiedlenia Ukraińców dokonywane przez polskie władze komunistyczne". Autor porusza też problem ukraińskiego zboża rzutujący na relacje Warszawy i Kijowa.

Embargo na import z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji zostało wprowadzone przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

We wtorek polska Rada Ministrów przyjęła uchwałę wzywającą KE do przedłużenia zakazu importu po 15 września. Podkreślono w niej, że jeśli się to nie stanie, Polska wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym.