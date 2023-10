BiH: Otwarto specjalne centrum dla nieletnich imigrantów przybywających do kraju bez opieki dorosłych

W Bośni i Hercegowinie otwarto specjalne centrum dla nieletnich imigrantów przybywających do kraju bez opieki dorosłych - poinformowała w piątek telewizja N1.

Ośrodek przyjęć dla nieletnich w Sarajewie otworzyła Jezuicka Służba ds. Uchodźców. Do centrum trafiać będą osoby nieletnie, ubiegające się o azyl, które do Bośni i Hercegowiny trafiły bez opieki rodziców czy innych pełnoletnich opiekunów.

Centrum powstało przy wsparciu ministerstwa obrony BiH, szwajcarskiego oraz bośniackiego Caritasu, współpracujących w ramach projektu "Wsparcie dla bezbronnej grupy dzieci i uchodźców w drodze przez Bośnię i Hercegowinę".

Podczas pobytu w ośrodku dzieciom zapewnia się ciepły posiłek, zakwaterowanie, opiekę medyczną i nowe ubrania. Nieletni otoczeni są też całodobową opieką wyspecjalizowanego personelu.

Bośnia i Hercegowina znajduje się na trasie tzw. szlaku bałkańskiego, którym tysiące migrantów próbują dostać się w granice Unii Europejskiej. W 2023 roku w kraju odnotowano 55-procentowy wzrost liczby przybywających migrantów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Najwięcej z nich - 68 proc. - pochodzi z Afganistanu. 17 proc. to obywatele Maroka, 4,6 proc. - Pakistanu. Większość imigrantów przybywa do kraju z Serbii taksówką czy autobusem, zatrzymuje się na jeden lub dwa dni w Sarajewie, a następnie udaje się w kierunku granicy z należącą do Unii Europejskiej Chorwacją.