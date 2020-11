BiH: Partie nacjonalistyczne w wyborach lokalnych straciły duże miasta

W niedzielnych wyborach lokalnych w Bośni i Hercegowinie opozycja zwyciężyła w największych miasta, w tym w Sarajewie i Banja Luce. W pozostałej części kraju znów dominowały partie nacjonalistyczne, reprezentujące społeczności stanowiące w danym regionie większość.

Choć wybory miały charakter lokalny, powszechnie uważa się, że mogą utorować drogę nowemu przywództwu w kraju, który od zakończenia niszczycielskiej wojny z lat 1992-95 jest podzielony między trzy główne grupy etniczne: Serbów, Chorwatów i Bośniaków.

W stolicy kraju, Sarajewie, Partia Akcji Demokratycznej (SDA), główna formacja reprezentująca Bośniaków, została pokonana w trzech okręgach z czterech przez - jak pisze AFP - "pstrokatą koalicję" zwaną Kwartetem, złożoną z partii lewicowych i prawicowych.

"To początek nowej Bośni i Hercegowiny, tej, w której chcę żyć (...) i w której chce żyć większość mieszkańców kraju" - skomentował Srdjan Mandić, zwycięzca z centralnej dzielnicy Sarajewa i kandydat wieloetnicznego ugrupowania Nasza Partia.

Ponad 83 proc. z 413 000 mieszkańców Sarajewa to Bośniacy.

Według analityka i reżysera Dino Mustaficia mieszkańcy Sarajewa "bronili swoimi głosami wartości wieloetnicznego życia w Sarajewie". Wynik ten "być może zwiastuje nową dekadę polityczną w Bośni" - uważa Mustafić.

W Banja Luce, stolicy Republiki Serbskiej, szef rządzącej w tej autonomicznej części BiH partii Serbów bośniackich SNSD Milorad Dodik został pokonany przez młodego kandydata opozycji Draszko Stanivukovicia.

"Po 22 latach to zwycięstwo człowieka i człowieczeństwa w Banja Luce - zadeklarował przeciwnik Dodika. - To przesłanie wykraczające poza Banja Lukę, przesłanie dla naszych współobywateli zmuszonych do opuszczenia tego miasta i tego kraju przez złą politykę".

Prawie 90 proc. ze 185 tys. mieszkańców Banja Luki to prawosławni Serbowie.

SDA ogłosiła, że zachowała 30 stanowisk merów miast na 144, a SNSD (Związek Niezależnych Socjaldemokratów) - 40. Natomiast główna partia chorwacka HDZ (Chorwacka Wspólnota Demokratyczna) dominuje w dalszym ciągu w miejscowościach z przewagą Chorwatów.

Wybory parlamentarne odbywały się w sytuacji rosnącej liczby przypadków koronawirusa. Prawie jedną trzecią wszystkich infekcji zarejestrowano tylko w tym miesiącu. Do tej pory w 3,5-milionowym kraju odnotowano blisko 72 tys. przypadków koronawirusa i prawie 1900 zgonów, a wskaźnik śmiertelności nadal rośnie.

Pandemia spotęgowała wiele problemów Bośni i Hercegowiny, w tym skrajny niedobór lekarzy i pielęgniarek oraz szerzącą się korupcję społeczną. Wobec wielu wysokich urzędników państwowych o różnym pochodzeniu etnicznym trwają śledztwa w związku z podejrzeniem nadużyć przy zakupie bardzo potrzebnego sprzętu medycznego.

BiH powstała na mocy układu z Dayton z 1995 r. Kraj podzielony jest na dwie autonomiczne części: serbską (Republika Serbska) oraz chorwacko-bośniacką (Federacja BiH), które mają własnych prezydentów, rządy, parlamenty i są połączone słabymi instytucjami centralnymi. Połowę mieszkańców stanowią Bośniacy (muzułmanie), jedną trzecią Serbowie (prawosławni), a Chorwaci (katolicy) to ok. 15 proc. populacji.