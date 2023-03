BiH: Prezydent Republiki Serbskiej o Dniu Niepodległości: świętujący początek wojny, przygotowują się do nowej

Cywilizowane narody świętują końce konfliktów, a ci, którzy świętują ich początek, prawdopodobnie przygotowują się i marzą o nowej wojnie - powiedział w środę prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik, komentując Dzień Niepodległości Bośni i Hercegowiny. 1 marca upamiętnia się referendum, w którym w 1992 roku zdecydowano o odłączeniu BiH od Jugosławii - plebiscyt został zbojkotowany przez bośniackich Serbów, miesiąc później w kraju wybuchła ponad trzyletnia wojna.

"Tym referendum i późniejszym strzelaniem do serbskich weselników Serbowie w BiH otrzymali następującą wiadomość: jako zjednoczeni Chorwaci i muzułmanie możemy was wyeliminować, a jak nie będziecie się na to godzić, skończycie jak Gardović" - powiedział Dodik.

Nikola Gardović był ojcem pana młodego, który 1 marca 1992 roku - ostatniego dnia dwudniowego referendum o odłączeniu BiH od Jugosławii - został postrzelony w centrum Sarajewa podczas procesji ślubnej. Bojówki Serbskiej Partii Demokratycznej Radovana Karadżicia oskarżyły o atak Partię Akcji Demokratycznej - największą partię Boszniaków. Gardović jest określany pierwszą ofiarą toczonej w latach 1992-95 wojny w Bośni i Hercegowinie.

Referendum dotyczące niepodległości Bośni i Hercegowinie zostało zbojkotowane przez większość zamieszkujących kraj Serbów. O jego wyniku - 99,7 proc. głosów za niepodległością - zdecydowali bośniaccy Chorwaci i Boszniacy, czyli zamieszkujący kraj Słowianie wyznający islam.

"To tragiczny dzień z historii Serbów na tym terenie. Krwawe wesele było preludium strasznej wojny domowej. Serbowie nigdy nie uznają tej rocznicy za swoje święto" - powiedział Milorad Dodik.

Dzień niepodległości BiH obchodzony jest w Federacji BiH, zamieszkałej głównie przez Boszniaków i Chorwatów autonomicznej części kraju, w Republice Serbskiej z kolei - w większości zamieszkałej przez Serbów - 1 marca jest zwykłym dniem roboczym.

Dodik - obecny prezydent Republiki Serbskiej i były członek trzyosobowego Prezydium BiH - wielokrotnie podważał państwowość Bośni i Hercegowiny. Na początku lutego w rozmowie z rosyjską telewizją Russia Today przyznał, że "chce, aby Republika Serbska stała się niepodległym państwem".

W styczniu 2023 roku Dodik przyznał też rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi najwyższe odznaczenie Republiki Serbskiej za "patriotyczny stosunek i miłość" do tej części BiH. Dodik spotkał się również w Rosji z Putinem dwukrotnie od momentu rozpoczęcia przez Kreml inwazji na Ukrainę.

Jakub Bawołek