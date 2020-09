BiH: Przedstawiciel ONZ skarży się na władze, że odmawiają pomocy migrantom

Przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) Peter Van der Auweraert ocenił w rozmowie z agencją AP, że władze Bośni narażają migrantów i uchodźców na niepotrzebne cierpienie, choć mają fundusze na pomoc dla nich..

Wraz ze zbliżającymi się chłodami migranci i uchodźcy przebywający w Bośni i Hercegowinie są zmuszeni spać w strasznych warunkach z powodu uporczywej odmowy ze strony władz na różnych szczeblach koordynowania pracy i nieprzyjmowania "racjonalnych" rozwiązań - oświadczył przedstawiciel oenzetowskiej agencji.

Van der Auweraert, koordynator ONZ na Bałkanach Zachodnich i przedstawiciel IOM, powiedział, że zamiast pomagać agencji ONZ w poszerzaniu zasobów do zakwaterowania migrantów, część lokalnych władz nawet ogranicza im dostęp do schronisk, które teraz są już dostępne.

Z 8,5 tys. migrantów znajdujących się w Bośni 2,5 tys. musi spać na zewnątrz, głównie w Krajinie na północnym zachodzie kraju na granicy z Chorwacją. Śpią oni w "squatach, lasach, na ulicach i w opuszczonych budynkach".

"Najsmutniejsze, że jest to absolutnie niepotrzebne w tym znaczeniu, że dysponujemy środkami finansowymi, w większości pochodzącymi z Unii Europejskiej, na utrzymanie i opiekę nad tymi wszystkimi ludźmi" - powiedział Van der Auweraert.

"Mam ośrodek (w Krajinie) dla 1500 osób. Lokalne władze pozwalają mi na zakwaterowanie tam jedynie 500. Mógłbym jutro zebrać z ulicy 1000 osób i ich tam umieścić, lecz nie wolno mi" - dodał.

Unia Europejska do tej pory przekazała Bośni 60 mln euro na potrzeby siedmiu ośrodków dla migrantów, w tym sześciu w Krajinie, które mogą pomieścić ponad 7 tys. osób.

Bośnia wielokrotnie obiecywała, lecz nie udawało jej się znaleźć dodatkowych odpowiednich nieruchomości, aby tymczasowo zakwaterować migrantów. Zamiast tego, potępiając rzekomą niezdolność innych części kraju do podzielenia się ciężarem długotrwałego kryzysu migracyjnego, władze Krajiny rozpoczęły niedawno opróżnianie niektórych istniejących tam ośrodków dla migrantów. Wypchnięto ludzi poza miasta i porzucono ich w lasach. W reakcji siły policyjne sąsiednich regionów zaczęły blokować migrantom możliwość powrotu na tereny, na których wcześniej przebywali.

Widok tysięcy bezdomnych, bez dostępu do opieki medycznej, a czasem nawet do żywności, zwiększa poczucie niepewności wśród miejscowej ludności i najwyraźniej doprowadził do mnożenia się ugrupowań straży obywatelskiej, które grożą migrantom przemocą.

Van der Auweraert powiedział, że Bośnia ma "teraz kilka tygodni na podjęcie w sposób racjonalny decyzji, jak poradzić sobie z obecną sytuacją migrantów".

"Jeśli tego nie zrobimy, za miesiąc będziemy mieli kryzys humanitarny, będziemy mieli ludzi śpiących na śniegu, w tym rodziny i dzieci" - powiedział.