BiH: Tysiące demonstrantów wezwało Izrael do przerwania ostrzałów Strefy Gazy; "wczoraj Srebrenica, dziś Gaza"

W niedzielę w stolicy Bośni i Hercegowiny, Sarajewie, tysiące demonstrantów domagało się od Izraela zaprzestania ostrzałów Strefy Gazy; na banerach z napisami "wczoraj Srebrenica, dziś Gaza" sytuację Palestyńczyków porównywano z ludobójstwem w okolicach Srebrenicy z 1995 roku.

Organizatorem wiecu było stowarzyszenie społeczności palestyńskiej w Bośni i Hercegowinie. Tysiące biorących udział w demonstracji osób niosło palestyńskie flagi i transparenty, na których m.in. oskarżano Izrael o "mordowanie dzieci".

Burmistrz stolicy BiH Benjamina Karić w przemówieniu do zgromadzonych powiedziała, że "Sarajewo zawsze stawało po właściwej stronie historii oraz walczyło o sprawiedliwość i prawdę". "My najlepiej wiemy, jak to jest nie mieć wody czy jedzenia; wiemy, jak to jest, gdy umierają dzieci. Sarajewo, jako miasto, które przeżyło najdłuższe oblężenie we współczesnej historii, chce zabrać w tej sprawie głos" - powiedziała Karić.

W trakcie oblężenia Sarajewa przez oddziały serbskie, które trwało 1425 dni, zginęło około 10 tys. osób.

To drugi wiec poparcia dla Strefy Gazy zorganizowany w Sarajewie od rozpoczęcia konfliktu 7 października, gdy terroryści z Hamasu wkroczyli na teren Izraela i zabili ponad 1,4 tys. osób. W następstwie ataku Izrael rozpoczął ostrzał kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy zabijając, zgodnie z danymi władz regionu, ponad 4,6 tys. ludzi.

Enklawa jest odcięta od niezbędnych dostaw wody, prądu czy paliwa. Przedstawiciele ONZ podkreślają, że pomocy oczekuje milion przebywających w Gazie dzieci. Więcej niż 60 proc. z ponad 2 mln populacji regionu zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.