BiH: Uciekający z Rosji Czeczeni próbują dostać się do UE, by uniknąć wysłania na wojnę na Ukrainie

Grupa uciekających z Rosji Czeczenów przybyła do Bośni i Hercegowiny i próbują dostać się do Unii Europejskiej, żeby uniknąć wysłania na wojnę na Ukrainie - podała w środę agencja Associated Press.

Przy północno-zachodniej granicy BiH zebrała się grupa 50 osób, głównie uciekinierów z Czeczenii, którzy uchodząc przed mobilizacją próbują dostać się do Chorwacji, członka UE - poinformowało bośniackie ministerstwo bezpieczeństwa.

Obywatele Rosji mogą wjechać do BiH bez konieczności posiadania wizy i pozostać w kraju przez 90 dni. Wjazd do Chorwacji - która 1. stycznia 2023 r. stanie się częścią strefy Schengen - jest natomiast możliwy wyłącznie dla posiadaczy ważnej wizy.

Według bośniackich mediów Czeczeni przybyli do kraju z Serbii, która obsługuje bezpośrednie loty z i do Rosji. W grupie znajdują się rodziny z dziećmi; chorwaccy pogranicznicy odmawiają Czeczenom wstępu do Chorwacji - podała AP.