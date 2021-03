"Bild": podczas wizyty w byłym obozie działacz AfD porównał szczepionki przeciw koronawirusowi do cyklonu B

Podczas wizyty w byłym obozie koncentracyjnym Mauthausen działacz niemieckiej partii AfD Stefan Bauer porównał szczepionki przeciw koronawirusowi do cyklonu B, trucizny, którą naziści stosowali do zabijania ludzi w komorach gazowych - pisze we wtorek dziennik "Bild".

Stefan Bauer, youtuber i działacz populistyczno-prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), który wielokrotnie pojawiał się na demonstracjach koronasceptyków, w nagraniu wideo powstałym najprawdopodobniej na terenie byłego obozu Mauthausen w północnej Austrii wyraża nadzieję, że nikt nie planuje tam ponownie zakładać obozu koncentracyjnego, "nawet dla osób, które odmawiają szczepienia lub nie chcą poddawać się testom". "Nie potrzebujemy nowego cyklonu B, czy to jako AstraZeneca, czy jako BioNTech" - mówi.

Austriacki minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer przekazał, że jest wstrząśnięty tą wypowiedzią. "Porównanie szczepionki przeciw Covid-19 z cyklonem B, trucizną, która zabiła miliony ludzi, to nie tylko rozprzestrzenianie teorii spiskowych, to (działanie) obrzydliwe i zbrodnicze. Robienie czegoś takiego w miejscu pamięci poświęconym ofiarom Holokaustu świadczy o trudnym do pobicia braku wyczucia" - podkreślił szef MSW cytowany przez "Bilda".

"Widzimy tutaj formę historycznego rewizjonizmu, który pomaga relatywizować i bagatelizować zbrodnie narodowego socjalizmu. Wypowiedzi polityka AfD są absolutnie nie do przyjęcia. We właściwej prokuraturze niezwłocznie zostanie złożone zawiadomienie o przestępstwie" - powiedział Nehammer.

Austriackie MSW podało, że nagranie Bauera zostało opublikowane w internecie w sobotę. Obecnie Urząd Ochrony Konstytucji Górnej Austrii prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Dyrekcja Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen jest zbulwersowana tym incydentem. "Wolność poglądów i słowa to bardzo cenne dobro i podstawa naszej codziennej pracy (...). Wolność słowa kończy się jednak tam, gdzie zbrodnie narodowego socjalizmu są trywializowane i gdzie pojawiają się historycznie nieuzasadnione porównania do nazistowskiego reżimu. Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu niewłaściwemu wykorzystaniu tego miejsca" - zaznaczyła Barbara Glueck, dyrektor Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen.

W latach 1938-1945 w obozach koncentracyjnych Mauthausen i Gusen oraz w jednym z obozów satelickich uwięziono około 190 000 osób ponad 40 narodowości. Zginęło co najmniej 90 tys. osób.

Z Berlina Berenika Lemańczyk