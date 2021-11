Bilion dolarów na klimat. Nie proszą, lecz żądają

Na szczycie klimatycznym w Glasgow premier Indii Narendra Modi zobowiązał swój kraj do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2070 r. Odległą perspektywę - wobec szybkich zmian w świecie - aktywiści klimatyczni i obserwatorzy COP26 przywitali rozczarowaniem i sarkastycznymi komentarzami. Strategia Indii jest jednak bardziej złożona i konkretna niż mogłoby się wydawać.

Jednak takie zestawienie nie uwzględnia indyjskiej demografii. Jeden mieszkaniec Indii emituje średnio 12 proc. tego, co Amerykanin, 16 proc. tego co Rosjanin, 23 proc. chińskiej emisji per capita oraz 29 proc. wartości średniej na obywatela UE. Modi podejmował więc zobowiązania z perspektywy kraju rozwijającego się, który jest świadomy prawdopodobnego skokowego wzrostu ludności miast, udziału produkcji w PKB oraz związanym z nimi zapotrzebowaniem na energię.Strona indyjska domaga się, w imieniu swoim i całego globalnego Południa, by kraje, które historycznie od początku epoki przemysłowej emitowały wiele odkładającego się w atmosferze dwutlenku węgla, obecnie partycypowały w transformacji energetycznej państw rozwijających się.Jak sformułował to ostatnio Arunabha Gosh z indyjskiej Rady ds. Energii, Środowiska i Wody (Council on Energy, Environment and Water), wpływowego think tanku, obecnie Indie domagają się biliona (tysiąca miliardów) dolarów na inwestycje klimatyczne tak szybko, jak to możliwe. Będą monitorować nie tylko działania na rzecz klimatu (climate action), ale także inwestycje na jego rzecz (climate finance).Indusi mają więc dość konkretny plan. I nie proszą o jego finansowe wsparcie, ale domagają go, traktując je jako drugą stronę swoich zobowiązań.