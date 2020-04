Bill Gates nie ma złudzeń: skutki pandemii będziemy odczuwać nawet dwa lata

Amerykański miliarder Bill Gates w wywiadzie dla francuskiego "Le Figaro" zapowiada, że powrotu do normalności po pandemii Covid-19 nie będzie przed upływem roku, a może nawet dwóch lat. Teraz jest moment na współpracę z Chinami, a nie na ich oskarżanie - twierdzi.

Na pytanie dziennika, czy w tym kontekście nie niepokoi go "totalitarny reżim Chińskiej Republiki Ludowej", Gates ocenił, że nie powinno to być przeszkodą we współpracy z tym państwem, które - jak to ujął - "ma wielki wkład w nauki medyczne"."Jeśli jestem w ostatnim stadium raka, nie zastanawiam się, czy pigułka, którą biorę, pochodzi z kraju, którego system polityczny mi się nie podoba" - zauważa. Gates potępia też twierdzenia, jakoby globalizacja i uzależnienie od Chin posunęły się za daleko."Chiny są obecnie najbardziej godnym zaufania dostawcą składników lekarstw", których nie zabrakło podczas epidemii - podkreśla. "Nie uważam, by wykorzystywanie obecnego kryzysu do promowania ksenofobicznych poglądów było usprawiedliwione" - kwituje.Jak epidemia COVID-19 wpłynie na kondycję polskiej i światowej gospodarki? Czytaj wiadomości, analizy i opinie ekspertów