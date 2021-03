BioNTech i Pfizer mogą wyprodukować 3 mld dawek szczepionki przeciw Covid-19 w 2022 r.

Koncern farmaceutyczny BioNTech ma potencjał, by wraz ze swoim partnerem firmą Pfizer wyprodukować w przyszłym roku 3 mld dawek szczepionki przeciw Covid-19 - powiedział BioNTech Ugur Sahin. Jak dodał, zależy to od różnych czynników, m.in. popytu.

W rozmowie z Bloomberg TV szef niemieckiego koncernu przekazał, że firma ma możliwość zwiększania swoich mocy produkcyjnych. "To zależy od różnych czynników, takich jak np. zapotrzebowanie (na preparat) czy konieczność przyjęcia kolejnych dawek" - wyjaśnił.

Zwrócił uwagę, że ponieważ na świecie popyt na szczepionki przeciw Covid-19 rośnie, BionTech otrzymał już zamówienia na 1,3 mld dawek preparatu. "Omawiamy opcje dodatkowych dostaw - setek milionów dawek - z rządami" - powiedział Sahin.

BioNTech i Pfizer zobowiązały się do wyprodukowania w bieżącym roku 2 mld dawek szczepionki. Pfizer obiecał wysłać 300 mln z nich do USA do końca maja. Do Unii Europejskiej z kolei ma trafić co najmniej 500 mln dawek, mówi się też o ewentualnej dostawie kolejnych 100 mln.

Bloomberg wskazał, że w środę akcje BioNTech na giełdzie frankfurckiej wzrosły o 1,3 proc. Pfizer prognozuje, że w tym roku jego przychody ze sprzedaży szczepionek wyniosą ok. 15 mld dolarów.

Popyt na zwiększoną produkcję dodatkowo zwiększają obawy związane z nowymi wariantami koronawirusa. Sahin wskazał, że jego firma jest w trakcie omawiania potencjalnych zamówień na zmodyfikowane wersje szczepionki, które będą działały na nowe warianty wirusa. Planowane są badania na ludziach nad skutecznością preparatu, który ma zwalczać wariant koronawirusa 501.V2, wykryty po raz pierwszy w RPA. Od lutego prowadzone są ponadto badania nad działaniem trzeciej dawki szczepionki u osób, które brały udział we wczesnych testach nad preparatem w ubiegłym roku.

Szczepionka BioNTech/Pfizer jest dopuszczona do użytku w ponad 50 krajach. Oprócz USA i krajów Unii Europejskiej inne duże zamówienia na ten preparat pochodzą z Japonii, Kanady i Wielkiej Brytanii.