Biopaliwa. Wojna handlowa UE z Azją?

Od kilku tygodni zaostrza się konflikt między Unią Europejską a eksporterami oleju palmowego - zwłaszcza Indonezją i Malezją. W najbliższych miesiącach ma bowiem wejść w życie unijna decyzja, która definiuje zasady upraw, z których pochodzą substancje do produkcji biopaliw. Zgodnie z nowymi przepisami ich pozyskiwanie nie może prowadzić do wylesiania gruntów, na których są hodowane rośliny do ich wytwarzania. W efekcie oba państwa, które razem odpowiadają za prawie 90 proc. produkcji oleju palmowego używanego na świecie, grożą nie tylko wszczęciem postępowania w ramach Światowej Organizacji Handlu, ale także zamknięciem rynku dla europejskich produktów i inwestorów.

Unia stała się ofiarą swoich własnych działań: za cenę zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w sektorze transportowym w ramach Wspólnoty, emisja CO2 w krajach trzecich wzrosła do alarmujących poziomów.

Komisja Europejska ogłosiła w marcu tego roku, że olej palmowy powinien zostać wycofany z paliw transportowych do 2030 roku, ponieważ uprawa tego surowca powoduje nadmierne wylesianie.

Malezja i Indonezja traktują decyzję Komisji jako atak na ich gospodarkę i dobrostan milionów swoich obywateli

Oba państwa podjęły kroki uderzające unijnych producentów alkoholi, kosmetyków i uzbrojenia.

Unijny rynek biopaliw

Wykorzystanie importowanego oleju palmowego w Unii Europejskiej

Zmiana unijnej polityki o 180°

Odpowiedź Malezji i Indonezji - otwarta wojna?

Olej palmowy jest tanim i wszechstronnym olejem roślinnym, pochodzącym z palmy olejowej, która łatwo rośnie w tropikach, a jego uprawa jest nawet kilkukrotnie bardziej wydajna niż oleju z pestek winogron, rzepaku czy oleju sojowego. I tak w ciągu ostatnich dwudziestu lat olej palmowy przeniknął do niemalże wszystkich sfer naszego życia, od batoników czekoladowych, szamponów, środków czystości, po produkcję biopaliw, a nawet olejów silnikowych.Wraz z rozpoczęciem na początku XXI wieku unijnych działań na rzecz ograniczania wykorzystania paliw kopalnianych i emisji gazów cieplarnianych, zaczęto bardzo silnie wspierać sektor biopaliw. W 2010 roku Unia opracowała pierwszą dyrektywę w sprawie energii odnawialnej, ustanawiając zasady i cele w zakresie czystej energii, a także zachęcając państwa członkowskie do przejścia na biodiesel oparty o olej palmowy. Wprowadzono także zwolnienia z opłat na przywóz produktów oleistych z krajów trzecich. W konsekwencji, Unia stała się największym konsumentem biopaliw na świecie, a import biodiesla do UE wzrósł z 466 tysięcy ton w 2015 do 3 329 tysięcy ton zaledwie trzy lata później. Naturalnie, szaleństwo na biopaliwa w Unii spowodowało wzrost produkcji oleju palmowego w Indonezji i Malezji na niespotykaną wcześniej skalę. W 2017 roku Indonezja wyeksportowała 28 mln ton oleju palmowego, z czego aż 40 proc. trafiło do Europy.Jednocześnie wraz ze wzrostem importu tego produktu do Unii, coraz powszechniejsze stawały się głosy, że importowany surowiec z przeznaczeniem na produkcję biopaliw wpływa na wypalanie lasów tropikalnych i wymieranie gatunków zwierząt (zwłaszcza orangutanów). Organizacje pozarządowe wskazywały także, że przy produkcji biodiesla wydzielanych jest więcej gazów cieplarnianych niż w przypadku tradycyjnych paliw kopalnianych, jeśli weźmie się pod uwagę zużycie ziemi (Indonezja jest obecnie piątych największym emitentem CO2 na świecie właśnie ze względu na nadmierne użytkowanie gruntów).Unia stała się tym samym ofiarą swoich własnych działań: za cenę zmniejszenia zużycia paliw kopalnianych w sektorze transportowym w ramach Wspólnoty, emisja CO2 w krajach trzecich wzrosła do alarmujących poziomów.W konsekwencji wzrastającej presji wewnętrznej, Komisja Europejska ogłosiła w marcu tego roku, że olej palmowy powinien zostać wycofany z paliw transportowych do 2030 roku, ponieważ uprawa tego surowca powoduje nadmierne wylesianie. Co istotne, stopniowe wycofywanie nie oznacza zakazu stosowania oleju palmowego w biopaliwach. Państwa członkowskie UE nadal będą mogły importować i wykorzystywać biodiesel na bazie oleju palmowego, ale nie będzie on już uznawany za paliwo odnawialne, ani nie będzie kwalifikował się do subsydiów. Unia w nowym prawodawstwie nie zakazuje również importu oleju palmowego jako takiego, o co jest często oskarżana. Nadal możliwy będzie jego przywóz i wykorzystanie do produkcji kosmetyków czy słodyczy.W końcu, proces wdrażania nowej legislacji będzie następował stopniowo. Maksymalny udział biodiesla opartego o olej palmowy w państwach członkowskich, który można zaliczyć do unijnych celów w zakresie transportu odnawialnego dla rządów krajowych (a zatem kwalifikować się do dotacji), będzie ograniczony do 2023 do poziomów z 2019 roku. Następnie zostanie całkowicie wycofywany do 2030 roku. Co więcej, nowe prawo przechodzi obecnie dwumiesięczny okres kontroli, kiedy to państwa członkowskie UE i Parlament Europejski mogą wyrazić sprzeciw. W przypadku braku interwencji, zacznie obowiązywać przed wakacjami.Czytaj też: Czy umowy handlowe zawierane przez UE przynoszą realne korzyści? Niezależnie od motywów, jakimi kieruje się Unia w swoich działaniach, Malezja i Indonezja widzą w decyzji Komisji atak na ich gospodarkę i dobrostan milionów swoich obywateli. Obecnie eksport oleju palmowego stanowi bowiem ok. 4 proc. PKB gospodarek Malezji i Indonezji, a z samym sektorem związanych jest 17,6 mln mieszkańców Indonezji i ok. 4 milionów obywateli Malezji. Nie dziwi więc natychmiastowa i bardzo twarda reakcja rządów azjatyckich na decyzję Komisji.I tak Indonezja i Malezja zamierzają...