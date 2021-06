Birma: Amerykański dziennikarz aresztowany przez wojskowe władze stanął przed sądem

Amerykański dziennikarz Daniel Fenster aresztowany w maju przez wojskowe władze Birmy i oskarżony o szerzenie nielegalnych treści, stanął przed specjalnym sądem w areszcie Insein w Rangunie – podał portal Frontier Myanmar, w którym Fenster pracuje.

Po krótkiej rozprawie w czwartek zapadła decyzja o pozostawieniu Fenstera w areszcie na kolejne dwa tygodnie, a 1 lipca ma ponownie stanąć przed sądem - przekazał Frontier Myanmar, jeden z niezależnych portali prześladowanych przez wojskową juntę, która 1 lutego obaliła demokratyczny rząd Birmy.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price oświadczył, że urzędnicy konsularni nie uzyskali dostępu do oskarżonego. Stacja CNN podała, że od jego zatrzymania 24 maja do czwartku nie było o nim żadnych wiadomości.

Według Frontier Myanmar wojskowe władze nie podały żadnego powodu, dla którego Fenster został oskarżony o złamanie artykułu 505a kodeksu karnego. Zakazuje on pod karą do trzech lat więzienia publikacji treści mogących "wywołać strach", rozpowszechniania "fałszywych wiadomości" i podżegania do nielegalnych działań pracowników administracji.

Od zamachu stanu podobne zarzuty postawiono w Birmie dziesiątkom dziennikarzy - podkreśla CNN.

37-letni Fenster, redaktor prowadzący Frontier Myanmar, został zatrzymany 24 maja na lotnisku w Rangunie, skąd zamierzał odlecieć do Kuala Lumpur w drodze do Detroit, gdzie mieszka jego rodzina. Amerykańska dyplomacja informowała, że naciska na birmańskie władze, by go natychmiast uwolniły.

Wcześniej z aresztu zwolniono zatrzymanego w Birmie obywatela USA, dziennikarza Nathana Maunga, który wrócił już do Stanów Zjednoczonych - przekazał rzecznik Departamentu Stanu.

Birmańska armia, która obaliła demokratycznie rząd noblistki Aung San Suu Kyi, brutalnie tłumi masowe protesty społeczne przeciwko zamachowi stanu. Według aktywistów siły policyjne i wojskowe zabiły co najmniej 862 przeciwników puczu i zatrzymały tysiące innych. Junta zaprzecza tym szacunkom.

Andrzej Borowiak