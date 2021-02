Birma: Australijski doradca ekonomiczny Suu Kyi zatrzymany; Canberra wzywa ambasadora Birmy

Australijski doradca ekonomiczny aresztowanej w poniedziałek przywódczyni Birmy Aung San Suu Kyi poinformował w sobotę Reutera, że został tego dnia zatrzymany. To pierwsze zatrzymanie obcokrajowca od poniedziałkowego puczu. Władze Australii wezwały w tej sprawie ambasadora Birmy w tym kraju.

"Myślę, że wkrótce o tym usłyszycie, ale jestem zatrzymany i prawdopodobnie o coś oskarżony, ale nie wiem o co" - napisał w wiadomości do Reutera Sean Turnell, profesor z Macquarie University w Sydney, który przez kilka lat doradzał laureatce Pokojowej Nagrody Nobla. "Jestem cały, zdrowy i silny, i niczemu nie jestem winny" - podkreślił.

Reuters wskazuje, że nie można było później skontaktować się z Turnellem.

To pierwsze zatrzymanie obcokrajowca od poniedziałkowego wojskowego zamachu stanu w Birmie - zwraca uwagę agencja AFP.

Australijskie MSZ wezwało do siebie w tej sprawie ambasadora Birmy, aby wyrazić - jak to ujęło - "głębokie zaniepokojenie" arbitralnym zatrzymaniem Australijczyków i innych obcokrajowców w tym kraju. Resort nie wymienił Turnella z nazwiska ani nie podał więcej szczegółów co do zatrzymania innych cudzoziemców. Przekazał, że ma szczególne obawy co do Australijczyka, który został zatrzymany na komisariacie. "W szczególności mamy poważne obawy dotyczące Australijczyka, który został zatrzymany na posterunku policji" - przekazała w oświadczeniu szefowa australijskiego MSZ Marise Payne.

Kilka tysięcy Birmańczyków demonstrowało w sobotę w Rangunie przeciwko niedawnemu obaleniu przez juntę wojskową władz Birmy na czele z Aung San Suu Kyi. Agencja AFP pisze o ok. 3 tysiącach manifestantów. W kraju były poważne zakłócenia w dostępie do internatu.