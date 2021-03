Birma: Co najmniej 16 osób zginęło "w dniu wstydu sił zbrojnych"

Co najmniej 16 prodemokratycznych demonstrantów zastrzeliły birmańskie siły bezpieczeństwa w największym mieście Rangunie i wielu innych miastach w kraju w sobotę, w dniu sił zbrojnych. "Dzisiaj jest dzień wstydu sił zbrojnych" - ocenił dr Sasa, rzecznik grupy CRPH, założonej przez obalonych przez juntę deputowanych.

Dzień wcześniej działacze ruchu występującego przeciwko wojskowemu zamachowi stanu z 1 lutego wezwali obywateli do masowego sprzeciwu.

"Generałowie świętują dzień sił zbrojnych po tym, jak właśnie zabili ponad 300 niewinnych cywilów" - przekazał na forum internetowym dr Sasa, podając szacunkową liczbę ofiar od czasu wybuchu protestów przed kilkoma tygodniami.

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 10 zostało rannych, gdy siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do tłumu protestującego przed posterunkiem policji na przedmieściach Rangunu we wczesnych godzinach rannych w sobotę - podał portal Myanmar Now. Trzy osoby, w tym młody mężczyzna, grający w lokalnej drużynie piłkarskiej do 21 lat, zostały zastrzelone podczas protestu w dzielnicy Insein w Rangunie - powiedział Reuterowi świadek. Cztery osoby zostały zabite w mieście Laszo na wschodzie, a cztery w oddzielnych incydentach w regionie Bago, w pobliżu Rangunu - podały media. Jedna osoba została zabita w mieście Hopin na północy.

Po przewodnictwie w paradzie wojskowej w stołecznym Naypyidaw z okazji dnia sił zbrojnych generał Min Aung Hlaing powtórzył obietnicę przeprowadzenia w kraju wyborów, nie podając jednak żadnych ram czasowych. "Armia stara połączyć się z całym narodem, aby zabezpieczyć demokrację" - deklarował generał w transmitowanym na żywo w telewizji państwowej przemówieniu, przed tysiącami żołnierzy. Jak dodał, władze starają się również chronić ludzi i przywrócić pokój w całym kraju. "Akty przemocy, które wpływają na stabilność i bezpieczeństwo w celu wysuwania żądań są niewłaściwe" - ocenił.

Generał mówił o "niedopuszczalnym terroryzmie, który może być szkodliwy dla spokoju państwowego i bezpieczeństwa społecznego".

Reuters podaje, powołując się na dane prodemokratycznych aktywistów w Birmie, że oprócz sobotnich ofiar śmiertelnych, od zamachu stanu w zamieszkach zginęło 328 osób.

W piątek wieczorem w złowieszczym - jak pisze Reuters - ostrzeżeniu telewizja państwowa przekazała: "Powinniście nauczyć się z wcześniejszych tragedii, że może wam grozić niebezpieczeństwo postrzelenia w głowę i w plecy". W ostrzeżeniu nie było mowy o tym, że siły bezpieczeństwa otrzymały rozkaz "strzelać by zabić". Ale dane aktywistów ze Związku Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP) pokazują, że co najmniej 25 proc. ofiar zamieszek w Birmie od 1 lutego zginęło od strzałów w głowę, co może wskazywać, że były one zabijane z rozmysłem. Junta wcześniej próbowała sugerować, że część strzałów, w wyniku których ginęli ludzie, pochodzi z tłumu.

Dzień sił zbrojnych w Birmie upamiętnia początek oporu wobec japońskiej okupacji w 1945 roku, zorganizowanego przez ojca obalonej w lutym br. przywódczyni kraju, wieloletniej dysydentki i noblistki Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi i jej partia, Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD), która rządziła Birmą od 2016 roku, odniosły wysokie zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w listopadzie 2020 r. Armia twierdzi, że wybory były sfałszowane, choć komisja wyborcza nie wykryła nieprawidłowości. Junta zapowiedziała organizację kolejnych wyborów i przekazanie władzy ich zwycięzcom. Wielu Birmańczyków nie wierzy jednak w te zapewnienia i obawia się, że zamach stanu będzie początkiem długotrwałej, opresyjnej dyktatury.