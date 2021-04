Birma: Gabinet cieni z zadowoleniem przyjął wezwanie ASEAN-u do zaprzestania przemocy w kraju

Powołany przez obalonych przez juntę w Birmie deputowanych tymczasowy rząd jedności narodowej z zadowoleniem przyjął sobotnie wezwanie szczytu ASEAN w Dżakarcie do zaprzestania "przemocy wojskowej", po spotkaniu liderów państw Azji Południowo-Wschodniej z szefem birmańskiej armii.

Od wojskowego przewrotu z 1 lutego w Birmie zginęło ponad 740 osób, a ponad 250 tys. ludzi zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów, co grozi destabilizacją w regionie - wynika z danych ONZ oraz organizacji monitorujących sytuację w Birmie.

Przedstawiciel tymczasowego rządu jedności narodowej, czyli gabinetu cieni, złożonego głównie z deputowanych odsuniętej od władzy przez juntę Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) noblistki Aung San Suu Kyi w sobotę wieczorem z zadowoleniem przyjął wezwanie do zaprzestania przemocy jako "krzepiącą wiadomość". "To jest to, do czego wzywa Rząd Jedności Narodowej" - podkreślił ukrywający się minister ds. współpracy międzynarodowej dr Sasa.

"Z niecierpliwością czekamy na zdecydowane działania ze strony ASEAN-u (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej) w celu zastosowania jego (sobotnich) decyzji oraz przywrócenia demokracji i wolności naszym obywatelom i regionowi" - dodał. Członkowie tymczasowego rządu są poszukiwani przez juntę za zdradę stanu - zwraca uwagę AFP.

W sobotę na nadzwyczajnym szczycie w stolicy Indonezji, Dżakarcie, w sprawie kryzysu politycznego w Birmie liderzy ASEAN-u wezwali przywódcę birmańskiej junty, generała Mina Aunga Hlainga, do zakończenia przemocy wobec cywilów w Birmie, wypuszczenia więźniów politycznych i zapewnienia dostępu do kraju pogrążonego w chaosie wskutek wojskowego zamachu stanu.

Liderzy krajów Azji Południowo-Wschodniej chcą również powołać specjalnego wysłannika w Birmie, który "ułatwiłby mediacje" pomiędzy wszystkimi stronami konfliktu, i domagają się umożliwienia wizyty w tym kraju specjalnej delegacji, pozwolenia na dostarczanie pomocy humanitarnej oraz włączenia w dialog wszystkich stron politycznego sporu.

W szczycie wzięli udział liderzy dziewięciu państw członkowskich azjatyckiego bloku oraz przywódca birmańskiej armii, która 1 lutego siłą przejęła tam władzę, obalając demokratycznie wybrany rząd Aung San Suu Kyi. Birma przystąpiła do ASEAN-u w 1997 r.

Oprócz brutalnego stłumienia demonstracji, junta ograniczyła również komunikację w całym kraju. W ciągu ostatnich 70 dni następowały nocne przerwy w dostępie do internetu, a zasięg telefonii komórkowej zmniejszył się, co skutecznie odcięło dostęp do informacji - zauważa AFP.