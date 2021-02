Birma: Jedna osoba zginęła, 6 rannych podczas starć z policją w Mandalaj

Jedna osoba zginęła, a sześć innych zostało rannych podczas akcji protestu, jaka odbywała się w sobotę w Mandalaj w środkowej części Birmy - podały władze medyczne. Podczas rozpraszania manifestacji policja używała ostrej amunicji - twierdzi agencja AFP.

Do stłumienia protestów skierowano setki policjantów - twierdzą obecni na miejscu korespondenci AFP. Największe siły policyjne były zaangażowane w rozpędzenie pokojowej demonstracji w pobliżu stoczni. To właśnie tam doszło do użycia broni.

"Przyjęliśmy sześciu mężczyzn z ranami postrzałowymi; stan dwóch ranny jest ciężki" - podało kierownictwo szpitala miejskiego w Mandalaj. W ocenie lekarza zajmującego się rannymi funkcjonariusze używali ostrej amunicji.

Media podkreślają, że podczas tłumienia trwających od 1 lutego protestów birmańska policja raczej nie używała dotąd ostrej amunicji, ale zdarzały się odstępstwa. W piątek w szpitalu w Naypyidaw zmarła uczestniczka protestów postrzelona przez policję 9 lutego.

Mya Thwate Thwate Khaing była pierwszą ofiarą śmiertelną zamieszek, które wybuchły w Birmie na początku lutego po przejęciu pełni władzy w kraju przez wojskowych. Protesty przeciwko zamachowi stanu trwają od ponad dwóch tygodni, a ich areną są większe birmańskie miasta..

Demonstranci domagają się przywrócenia obalonego rządu Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) i uwolnienia jej przywódczyni, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, aresztowanej przez wojsko i oskarżonej o nielegalne posiadanie krótkofalówek.

Obecne demonstracje są największymi w Birmie od 2007 roku, gdy wspierana przez buddyjskich mnichów szafranowa rewolucja zapoczątkowała proces stopniowego rozluźniania wojskowej dyktatury i przekazywania władzy cywilnym rządom.