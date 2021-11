Birma: Kolejne zarzuty dla zatrzymanego przez juntę amerykańskiego dziennikarza

Przetrzymywanemu w Birmie amerykańskiemu dziennikarzowi Danny’emu Fensterowi postawiono nowe zarzuty. Redaktorowi zarządzającemu anglojęzycznego tygodnika grozi wieloletni wyrok więzienia.

Fenster, szef ukazującego się od 2015 roku tygodnika "Frontier Myanmar", został zatrzymany na lotnisku w Rangunie w maju, gdy kilka tygodni po wojskowym przewrocie próbował opuścić kraj. Dziennikarzowi postawiono zarzuty karne, związane z rzekomym nawoływaniem do nieposłuszeństwa wobec armii, która 1 lutego siłą przejęła władzę w Birmie, oraz przynależnością do nielegalnej organizacji. Grozi mu za to do sześciu lat więzienia.

Adwokat Amerykanina, Than Zaw Aung, poinformował, że w środę do dotychczasowych zarzutów dodano oskarżenie o przestępstwa imigracyjne, zagrożone karą kolejnych pięciu lat. Prawnik podkreślił, że nieznane są mu przyczyny postawienia takiego oskarżenia, bo wiza Fenstera była ważna, gdy go aresztowano.

Jak przekazali w sierpniu członkowie rodziny dziennikarza, w areszcie prawdopodobnie zakaził się on koronawirusem.

Do postawienia 37-letniemu Fensterowi nowych zarzutów doszło dzień po spotkaniu amerykańskiego dyplomaty Billa Richardsona z kierującym juntą generałem Min Aung Hlaingiem. Richardson, który ma doświadczenie w negocjacjach na temat uwalniania zakładników, przebywa w Birmie z "prywatną misją humanitarną" - podała AFP.

Międzynarodowe organizacje broniące wolności słowa alarmują, że birmańska junta już od pierwszych tygodni puczu represjonuje miejscowych dziennikarzy i odebrała licencje wielu niezależnym gazetom i portalom informacyjnym. Wojskowi dokonywali przeszukań w redakcjach i aresztowali dziesiątki ich pracowników. Zatrzymywali także zagranicznych reporterów.

W marcu, w czasie fotografowania skierowanej przeciwko armii demonstracji, wojsko i policja aresztowały polskiego dziennikarza Roberta Bociągę, który pracuje dla międzynarodowych mediów. Zanim deportowano go do Polski, niemal dwa tygodnie spędził w areszcie.

Według birmańskich organizacji pozarządowych w czasie rozpędzania protestów siły bezpieczeństwa zabiły dotąd ponad 1200 osób.

Z Bangkoku Tomasz Augustyniak