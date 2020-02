Birma: Matka Suu jedynym ratunkiem dla kraju (reportaż)

Mimo krytyki na Zachodzie w Birmie umacnia się kult liderki tego kraju Aung San Suu Kyi, postrzeganej jako przeciwwaga dla armii i gwarantka zachowania niedoskonałej demokracji. Birmańczycy nie wierzą przy tym w zarzuty o łamanie praw człowieka i pogromy na Rohingjach.

"Ofiarodawca poprosił, żeby posąg miał sześć stóp (1,8 m) wysokości , ale chcieliśmy zrobić większy" - powiedział dziennikowi "Myanmar Times" rzeźbiarz U Soe Win. "Sam pokryję dodatkowe koszty" - dodał.

Niemal ukończony posąg dostojnej kobiety ubranej w tradycyjny strój, kroczącej ku demokracji, ma mieć w końcu dziewięć stóp, czyli 2,7 m, i stanie na Pan Ta Pwint. To malownicza wyspa, popularna wśród okolicznych rybaków, 16 km od wybrzeża Ayeyarwady w zachodniej Birmie. Właściwie już niedługo wyspa zmieni nazwę, stąd dumny napis u podstawy posągu: Wyspa Aung San Suu Kyi.

Na pomysł nowej nazwy, którą teraz ma zatwierdzić lokalny parlament, gdzie partia Aung San Suu Kyi ma większość, wpadł jeden z mieszkańców regionu już rok temu. Teraz procedury nabrały tempa. Wszyscy w Birmie kochają Matkę Suu.

Aung San Suu Kyi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla za działalność opozycyjną w czasach rządów junty wojskowej, dotąd nazywana była z angielska "lady", damą, z obowiązkowym przedrostkiem honorowym "Daw". Dopiero od przesłuchań przed Międzynarodowym Trybunałem Stanu w Hadze zaczęła być powszechnie nazywana Amayą, Matką.

"Jesteśmy z Matką Suu" - skandowały tysiące ludzi na placu przed ratuszem Rangunu w grudniu 2019 r. Wielu nosiło koszulki z podobizną Aung San Suu Kyi i napisem "Jesteśmy z Tobą". Przed trybunałem w Hadze 74-letnia noblistka, która 15 lat spędziła w areszcie domowym, broniła armii, którą oskarżano o ludobójstwo na muzułmańskiej mniejszości Rohingja.

"Byłem na tej manifestacji" - opowiada PAP Aung Soe, 32-letni pracownik banku z Rangunu. "To była wielka manifestacja patriotyczna. Może nie wszyscy do końca wiedzieli, czym jest trybunał i dlaczego Matka Suu ma się z czegoś tłumaczyć, ale wszyscy stali za nią murem" - zapewnia.

"Pamiętam, że w tych dniach odprawiano modły w świątyniach buddyjskich, hinduskich, a nawet w meczetach" - mówi PAP taksówkarz Gabriel, który pracuje w centrum Rangunu. "Nasz kardynał odprawił mszę w jej intencji" - dodaje.

Kardynał Charles Maung Bo przestrzegał przed używaniem słów "czystki etniczne" lub "ludobójstwo", które - przestrzegał - nie pomogą w "podróży do demokracji". Podczas akcji wojskowej w 2017 r. ponad 600 tys. Rohingjów ratowało się ucieczką do sąsiedniego Bangladeszu. Dołączyli do przebywających tam 300 tys. uchodźców, z poprzednich fal pogromów sięgających lat 90.

Większość Birmańczyków uważa Rohingjów za nielegalnych imigrantów i odrzuca oskarżenia o pogromach jako propagandę Zachodu i świata muzułmańskiego. Ważniejsze są dla nich zmiany demokratyczne i koniec reżimu junty wojskowej.

"Nic dziwnego, że ludzie uwielbiają naszą damę Aung San Suu Kyi" - tłumaczy w rozmowie z PAP U Khaing Kaung San, działacz prodemokratycznego ruchu 88 z Sittwe w stanie Rakhine, na zachodzie kraju. "Doprowadziła do porozumienia z Tatmadaw (armią - red.), otworzyliśmy się na świat, wchodzi tu wielki biznes" - podkreśla.

"Zachód patrzy na Birmę jednowymiarowo" - mówi PAP Soe Tint Naing, który pracuje jako konsultant z zachodnimi firmami, które inwestują w Birmie. "Sytuacja jest delikatna, nasza demokracja nie jest skończonym produktem. Armia ma wielkie pieniądze i wielką władzę. Trzeba grać z nimi ostrożnie" - ocenia.

Armia wciąż kontroluje resorty siłowe i kontroluje 25 proc. miejsc w parlamencie. "To nie jest żadna tajemnica, że generalicja, wojsko posiada udziały w bankach, przemyśle, w praktycznie każdym znaczącym sektorze gospodarki. Takie było porozumienie pokojowe i przejście do demokracji" - mówi PAP osoba z rodziny jednego z emerytowanych generałów, która pragnęła zachować anonimowość. "I to z tymi firmami wszyscy - Europejczycy, Amerykanie i Chińczycy - robią teraz biznes" - zauważa.

Birma, mimo że jej mieszkańcy są jednymi z najbiedniejszych w Azji Płd-Wsch., jest bogata w surowce mineralne, gaz i drzewo tekowe. Eksportuje jadeity i ryż.

"Aung San Suu Kyi musi powoli nadkruszyć te struktury. Nie da się wszystkiego zrobić z dnia na dzień" - ocenia Naing. "Co będzie, jeśli nagle jej zabraknie? Nikt nawet nie chce o tym myśleć, wszyscy modlą się o jej zdrowie" - zaręcza U Khaing Kaung San.

Paweł Skawiński