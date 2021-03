Birma: Policja strzelała do manifestantów w Mandalaj; zginęła jedna osoba

W Mandalaj, drugim co do wielkości mieście Birmy, w piątek kontynuowano protesty przeciwko juncie, która 1 lutego przejęła władzę w kraju. Policja znów strzelała do demonstrantów; według lokalnych mediów jedna osoba zginęła. W protestach śmierć poniosło już ponad 50 osób.

Młody mężczyzna zmarł po tym, gdy został postrzelony w szyję - poinformowała agencja Reutera, opierająca się na informacjach świadków i lokalnych mediów.

Przez Mandalaj w piątek przeszła duża, pokojowa manifestacja; demonstranci krzyczeli "epoka kamienia się skończyła, nie boimy się waszych gróźb" - relacjonuje agencja.

Wojsko przejęło władzę w Birmie 1 lutego, aresztowano liderów rządzącej Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD), w tym laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla i faktyczną przywódczynię kraju Aung San Suu Kyi.

NLD odniosła wysokie zwycięstwo w listopadowych wyborach parlamentarnych, ale armia twierdzi, że były one sfałszowane. Wojsko ogłosiło stan wyjątkowy na okres roku i zapowiedziało organizację nowych wyborów oraz przekazanie władzy ich zwycięzcom. Wielu Birmańczyków obawia się jednak, że zamach stanu będzie początkiem długotrwałej, represyjnej dyktatury, która panowała po puczach z 1962 i 1988 r.

Od przewrotu w całym kraju trwają masowe protesty, których uczestnicy domagają się uwolnienia Aung San Suu Kyi i przywrócenia władzy cywilnej. Do rozpędzania demonstracji policja i wojsko używa armatek wodnych, gazu łzawiącego, a także ostrej amunicji. Według ONZ podczas protestów zginęło ponad 50 osób, 38 z nich - w środę, w najtragiczniejszym dotychczas dniu manifestacji.