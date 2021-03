Birma: Portal Myanmar Now: co najmniej 50 osób zabitych przez siły bezpieczeństwa

Co najmniej 50 osób zginęło, gdy siły bezpieczeństwa otworzyły w sobotę ogień do prodemokratycznych demonstrantów w różnych częściach Birmy - podał birmański portal informacyjny Myanmar Now.

Wśród ofiar śmiertelnych jest 13 osób w Mandalaj, drugim co do wielkości mieście kraju, 9 - w pobliskim regionie Sagaing i 7 - w największym mieście kraju i handlowej stolicy Birmy, Rangunie.

Wcześniej agencja Reutera podała, że co najmniej 16 prodemokratycznych demonstrantów zastrzeliły birmańskie siły bezpieczeństwa w kilku miastach w sobotę, w dniu sił zbrojnych.