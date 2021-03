Birma: Portal Myanmar Now: co najmniej 64 zabitych z rąk sił bezpieczeństwa

Co najmniej 64 osoby zginęły z rąk birmańskich sił bezpieczeństwa, które w sobotę otworzyły ogień do prodemokratycznych demonstrantów w różnych częściach Birmy - wynika z najnowszych danych birmańskiego portalu Myanmar Now. "Zabójstwa" popełnione przez armię potępiły ambasady UE i W. Brytanii w Birmie.

Wcześniejszy bilans portalu mówił o co najmniej 50 ofiarach śmiertelnych sobotnich zajść w kilku miastach kraju. Dzień wcześniej działacze ruchu występującego przeciwko wojskowemu zamachowi stanu z 1 lutego wezwali obywateli do masowego sprzeciwu w sobotę, w dniu sił zbrojnych.

Agencja Reutera pisze, że trudno potwierdzić doniesienia Myanmar Now w niezależnych źródłach. Jeśli są zgodne z prawdą, sobota byłaby jednym z najkrwawszych dni od puczu z 1 lutego, a liczba ofiar śmiertelnych zajść wzrosłaby do blisko 400. AFP informuje, że w sobotę zginęło co najmniej 19 osób.

Unia Europejska i Wielka Brytania potępiły w sobotę "zabójstwa" dokonane przez wojsko w dniu sił zbrojnych w Birmie. "76. obchody Dnia Sił Zbrojnych zostaną zapamiętane jako dzień terroru i hańby. Zabójstwa nieuzbrojonych cywilów, w tym dzieci, to czyny nie do obrony" - ogłosiła na Twitterze i na Facebooku ambasada Unii Europejskiej w Birmie. A ambasador Wielkiej Brytanii w oświadczeniu stwierdził, że "pozasądowe zabójstwa mówią wiele o priorytetach junty wojskowej".

Tymczasem strzały z broni palnej padły w sobotę w amerykańskim centrum kultury w największym birmańskim mieście, Rangunie, ale nie spowodowały u nikogo żadnych obrażeń - poinformowała rzeczniczka ambasady USA w Birmie.

Stany Zjednoczone ostro krytykują juntę, która przejęła władzę w Birmie, i zabicie przez siły bezpieczeństwa setek osób protestujących przeciwko zamachowi stanu.

"Możemy potwierdzić, że 27 marca padły strzały w Centrum Amerykańskim w Rangunie. Nie było rannych. Prowadzimy dochodzenie w sprawie tego incydentu" - powiedziała rzeczniczka ambasady Aryani Manring, nie ujawniając więcej szczegółów. Nie wiadomo, czy miało to jakikolwiek związek z sobotnimi demonstracjami.