Birma: Rząd jedności narodowej tworzy siły obronne

Rząd jedności narodowej Birmy, utworzony przez przeciwników wojskowej junty, która w lutym obaliła demokratycznie wybrane władze, poinformował w środę, że utworzył "ludowe siły obronne", aby chronić swoich zwolenników przed atakami i przemocą ze strony wojska.

Rząd jedności narodowej stwierdził w oświadczeniu, że posunięcie to jest wstępem do ustanowienia Armii Związku Federalnego oraz, że ludowe siły obrony są odpowiedzialne za "przeprowadzenie skutecznych reform w sektorze bezpieczeństwa w celu zakończenia trwającej od 70 lat wojny domowej".

Według najnowszych danych birmańskich aktywistów ze Związku Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP) od przejęcia władzy przez wojsko 766 osób zostało zabitych przez siły bezpieczeństwa, a blisko 3700 osób jest przetrzymywanych w aresztach lub nieznanych lokalizacjach, w tym laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi.

Junta ogranicza również komunikację w całym kraju. Od ponad 70 dni następują nocne przerwy w dostępie do internetu, a zasięg telefonii komórkowej zmniejszył się, co skutecznie odcięło dostęp do informacji.

We wtorek media kontrolowane przez juntę ogłosiły zakaz używania odbiorników telewizji satelitarnej, twierdząc, że zewnętrzne transmisje zagrażają bezpieczeństwu narodowemu i grożą więzieniem każdemu, kto zostanie przyłapany na naruszeniu tego zakazu.

Reuters pisze, że Birma w coraz większym stopniu wydaje się wracać do stanu izolacji poprzedzającego dekadę demokratycznych reform.