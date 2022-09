Birma: Rządowe helikoptery ostrzelały szkołę; w ataku zginęło 13 osób, w tym siedmioro dzieci

Helikoptery rządu Birmy ostrzelały szkołę i wioskę na północy kraju, zabijając 13 osób, w tym siedmioro dzieci - poinformowała w poniedziałek agencja Associated Press, powołując się na zarządcę zaatakowanej placówki.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Zarządzająca szkołą Mar Mar powiedziała, że próbowała zabrać uczniów do bezpiecznych kryjówek na parterze budynku, gdy dwa z czterech śmigłowców Mi-35 latających nad wioską zaczęły strzelać z karabinów maszynowych do szkoły znajdującej się wewnątrz kompleksu wiejskiego klasztoru buddyjskiego.

"Uczniowie nie zrobili niczego złego, nigdy nie sądziłam, że będzie się do nich strzelać z karabinów maszynowych" - powiedziała Mar Mar. "Przez godzinę strzelali do kompleksu z powietrza. Nie zatrzymali się nawet na minutę. Jedyne, co mogliśmy wtedy robić, to powtarzać buddyjskie mantry" - dodała.

Gdy atak ustał, na teren klasztoru wkroczyło około 80 żołnierzy, strzelając do budynków. Żołnierze kazali następnie wszystkim wyjść ze schronów. Zarządzająca szkołą kobieta przyznała, że widziała około 30 uczniów z ranami na plecach, udach, twarzach i innych częściach ciała. Niektórzy uczniowie stracili kończyny.

Żołnierze zabrali również ponad 20 osób, w tym dziewięcioro rannych dzieci i troje nauczycieli. Dwóch schwytanych oskarżono o przynależność do antyrządowych Ludowych Sił Obrony, zbrojnego skrzydła ruchu oporu wobec wojska.

Według tajlandzkiego Stowarzyszenia Pomocy dla Więźniów Politycznych, które monitoruje prawa człowieka w Birmie, co najmniej 2298 cywilów zostało zabitych przez siły bezpieczeństwa od czasu przejęcia władzy przez armię.