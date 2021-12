Birma: Szef junty twierdzi, że wojsko chce demokratycznych wyborów w 2023 roku

Przywódca birmańskiej junty generał Min Aung Hlaing oświadczył, że wojskowe władze planują rozpisanie demokratycznych wyborów na sierpień 2023 roku.

"W zależności od stabilności i pokoju w państwie, czynimy usilne działania w kierunku przeprowadzenia wielopartyjnych wyborów parlamentarnych w sierpniu 2023 roku" - powiedział Min Aung Hlaing na czwartkowym spotkaniu z kadrą uczelni wojskowych w Rangunie. Przemówienie transmitowała państwowa telewizja MRTV.

Przywódca wojskowego reżimu przekazał, że wyznaczeni przez niego urzędnicy próbowali prowadzić już rozmowy z liderami partii politycznych, jednak niektórzy z nich nie stawili się na wyznaczone spotkania. Zapowiedział podjęcie kroków przeciwko tym, którzy "nie postępują zgodnie z prawem".

Jak oceniają komentatorzy, deklaracja generała oznacza, że birmańska armia (Tatmadaw) będzie się trzymała swojego zadeklarowanego wcześniej planu i przez ponad dwa lata nie zamierza oddać przejętej w lutym władzy, ignorując presję ze strony krajów Zachodu oraz państw członkowskich regionalnej organizacji ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej).

Sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas wizyty, którą złożył w regionie w połowie grudnia, podkreślił konieczność dalszego wywierania presji na wojskowych. "Wielokrotnie potępialiśmy straszliwą i powszechną przemoc, której birmańska junta dopuszcza się wobec obywateli" - powiedział w Kuala Lumpur. Jak dodał, kryzys w Birmie, który rozpoczął się w lutym, trwa nadal, a juntę należy nakłaniać do powrotu na drogę demokracji.

ASEAN, do którego należy 10 krajów regionu, w tym Birma (choć generałów wykluczono z ostatniego szczytu organizacji), prowadzi negocjacje z władzami wojskowymi. W styczniu 2022 roku mają zostać podjęte decyzje związane z wprowadzeniem w życie wynegocjowanego już pięciopunktowego porozumienia obu stron, obejmującego m.in. zakończenie wymierzonej w cywilów przemocy oraz dopuszczenie do kraju pomocy humanitarnej. ASEAN jest jednak podzielony co do tego, w jakim stopniu, państwa regionu powinny angażować się w wewnętrzną politykę Birmy.

Chaos w tym kraju panuje od 1 lutego, gdy Tatmadaw obaliła demokratycznie wybrany rząd, zarzucając jego liderom fałszerstwa wyborcze, i przejęła władzę. Jej głównodowodzący, generał Min Aung Hlaing, ogłosił się pełniącym obowiązki premiera i ustanowił dwuletni stan wyjątkowy.

Aung San Suu Kyi, cywilną przywódczynię kraju stojącą na czele partii Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD), która miała sformować rząd po wyborach, aresztowano i postawiono przed sądem. Dotąd skazano ją na dwa lata więzienia za rzekome podburzanie do nieposłuszeństwa przeciwko wojsku i łamanie obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Toczą się przeciwko niej kolejne postępowania.

Według organizacji pozarządowej Związek Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP) podczas starć z demonstrantami, którzy brali udział w ulicznych protestach przeciwko Tatmadaw, wojsko zabiło dotąd co najmniej 1365 osób. Jednocześnie na obrzeżach kraju trwają krwawe walki z etnicznymi partyzantkami, które nie akceptują rządów generałów.

Z Bangkoku Tomasz Augustyniak