Birma: Trzech oficerów winnych zbrodni na Rohingjach

Sąd wojskowy uznał trzech oficerów winnymi zbrodni popełnionych na Rohingjach w 2017 r., gdy po brutalnej akcji wojskowej 740 tys. ludzi ratowało się ucieczką z zachodniej Birmy. Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami, a armia nie podała szczegółów wyroku.

Jak donosi agencja AFP, informacje o wyroku sądu wojskowego podało biuro głównodowodzącego Tatmandawem, birmańską armią. Wojsko nie podało zarzutów postawionych oficerom, zebranych dowodów i wymiaru kary w procesie, który zaczął się we wrześniu 2019 r.

"Procesy za zamkniętymi drzwiami nie są sposobem na zakończenie bezkarności wojska" - skomentowała dla francuskiej agencji Ming Yu Hah z organizacji Amnesty International.

Winni oficerowie popełnili zbrodnie na muzułmańskiej mniejszości Rohingja w wiosce Gu Dar Pyin, gdzie odkryto przynajmniej pięć płytkich masowych grobów. Podczas czystek w 2017 r. ze stanu Rakhine do Bangladeszu przedostało się ok. 740 tys. Rohingjów, którzy dołączyli do 200-250 tys. uchodźców przebywających tam od lat 90.

Wieloletnia liderka opozycji, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, a obecnie faktyczna przywódczyni kraju, Aung San Suu Kyi publicznie odrzuciła zarzuty o zbrodnie ludobójstwa popełnione przez armię, przyznając jednocześnie, że mogło dość do użycia dysproporcjonalnej siły.

Paweł Skawiński