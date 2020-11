Birma: Wyborcy bez alternatywy wobec Aung San Suu Kyi (analiza)

Birmańczycy głosują w niedzielę w drugich wyborach po ustąpieniu reżimu wojskowego. Faworytem jest partia Aung San Suu Kyi, dla której nie ma alternatywy. Wyborcy wciąż obawiają się powrotu armii i poprzedniego reżimu.

"Ludzie wciąż kochają Daw Aung San Suu Kyi, cóż to za dziwne pytanie?" - mówi PAP Aung Soe, bankier z Rangunu. Trzydziestoletni mężczyzna, jak wszyscy w Birmie, używa honorowego przedrostka "Daw" wobec liderki rządzącej krajem Narodowej Ligi dla Demokracji (NLD). W niedzielę 8 listopada Birmańczycy idą do drugich wyborów od ustąpienia junty wojskowej.

"Oczywiście, że będę głosował na naszą damę, naszą matkę Aung San Suu Kyi" - zapewnia Aung Soe, pochodzący z tej samej grupy etnicznej, co 75-letnia laureatka pokojowej nagrody Nobla. Aung San Suu Kyi spędziła 15 lat w areszcie domowym walcząc o demokrację z reżimem wojskowym. "Pokonała Tatmadaw (armię - PAP), a niedawno broniła nas przed bezprawnymi oskarżeniami Zachodu" - dodaje pracownik banku.

Liderka Birmy - nazywana od przesłuchania przed Międzynarodowym Trybunałem Stanu w Hadze, Amayą, Matką - pod koniec 2019 r. broniła przed trybunałem birmańską armię oskarżaną o ludobójstwo na muzułmańskiej mniejszości Rohingja. W 2017 r. podczas operacji wojskowej w stanie Rakhine, ponad 600 tys. Rohingjów ratowało się ucieczką do sąsiedniego Bangladeszu. Uchodźcy opowiadali o morderstwach i gwałtach popełnionych przez żołnierzy.

"Zachód potępił zachowanie Aung San Suu Kyi, ale w kraju zyskała za to dodatkowe punkty przed wyborami" - tłumaczy PAP Soe Tint Naing, międzynarodowy konsultant, który podkreśla, że i tak większość Birmańczyków uważa Rohingjów za nielegalnych imigrantów z Bangladeszu. "Ten problem był jednym z tematów kampanii wyborczej" - zwraca uwagę dodając, że podczas kampanii Rohingjowie byli oskarżani o przywleczenie koronawirusa do Birmy.

Napięta sytuacja w stanie Rakhine, nazywanym dawniej Arakanem, miała być powodem wyłączenia z wyborów większości okręgów tego regionu. "Władze mówią, że to jednak głównie jednak przez walki między buddystami z Armii Arakanu i Tatmadaw" - tłumaczy PAP U Khaing Kaung San działacz opozycji demokratycznej ruchu 88 z Sittwe w stanie Rakhine.

Armia Arakanu walczy o szerszą autonomię regionu lub niezależność od rządu centralnego. Podobnie dyskryminowane przez władze czują się mniejszości etniczne zamieszkujące pogranicze kraju.

W połowie października komisja wyborcza "ze względów" bezpieczeństwa odwołała wybory całkowicie w 15 z 330 powiatów krajów oraz częściowo 42 powiatach w regionach Kaczin, Kayin, Mon, Rakhine i Szan. "Te przygraniczne regiony zamieszkują mniejszości etniczne od dziesięcioleci walczące z armią. Podczas ostatnich wyborów tamtejsze partie zawarły sojusz z NLD przeciw kandydatom armii" - tłumaczy U Khaing.

"System (wyborczy) opiera się na zasadzie +zwycięzca bierze wszystko+, w którym mniejsze partie łatwo są marginalizowane" - pisze w magazynie "The Diplomat" Ben Dunant.

"Partia Aung San Suu Kyi, nawet jeśli jest mocno krytykowana za reakcję na epidemię koronawirusa lub stosunek wobec mniejszości etnicznych, to wciąż korzysta ze strachu przed armią" - tłumaczy PAP Subir Bhaumik, ekspert od Azji Pd.- Wsch. "Nikt nie chce powrotu starego reżimu" - dodaje.

Według konstytucji birmańskie wojsko kontroluje 25 proc. mandatów w parlamencie oraz obsadza swoimi kandydatami trzy resorty siłowe, co skutecznie ogranicza pole manewru rządu NLD. "To nie jest żadna tajemnica, że generalicja posiada znaczne udziały w największych firmach i bankach kraju" - tłumaczy PAP córka jednego z emerytowanych generałów. "A to jest gwarantem utrzymania obecnego systemu" - dodaje.

NLD zamierza stopniowo osłabiać armię dążąc do pełnej demokracji. Zdaniem Dunanta system wyborczy i popularność Aung San Suu Kyi zapewni partii NLD kolejne, stabilne rządy. Może jednak alienować mniejszości etniczne na granicach kraju i stać się krokiem wstecz w procesie pokojowym.

Paweł Skawiński