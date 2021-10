Biskupi polscy w Watykanie: kryzys wiary i powołań, potrzeba dotarcia do młodzieży

Kryzys wiary i powołań kapłańskich, życie konsekrowane w Polsce, konieczność dotarcia do młodych ludzi, by zatrzymać ich przy Kościele - takie tematy rozmów w Watykanie wymienili w środę biskupi z czwartej grupy składającej w wizytę ad limina Apostolorum, czyli do progów apostolskich.

Biskup opolski Andrzej Czaja powiedział na briefingu, że jedną z omówionych kwestii w Kongregacji Nauki Wiary był kryzys wiary, także jeśli chodzi o młode pokolenie.

Zwrócił następnie uwagę na zjawisko "infantylizacji wiary", które może prowadzić do tradycjonalistycznego przekonania, że "trzeba za wszelką cenę bronić wcześniejszych pozycji".

Biskup zauważył, że niekiedy trzeba stanąć przed zadaniem weryfikacji zgodności z nauczaniem Kościołem w niektórych ruchach i wspólnotach.

Ordynariusz opolski poinformował, że poruszono kwestie "nieodpowiedzialnego wypowiadania się i postępowania" niektórych egzorcystów. Jak podkreślił, pewnych "dziwnych praktyk nie można tolerować".

Ponadto zwrócił uwagę na problem księży i zakonników, którzy "zabierają głos na każdy temat". Przyznał, że czasem jakość tych wypowiedzi jest różna, zwłaszcza jeśli chodzi o zgodność z nauczaniem Kościoła.

Biskupi rozmawiali o tym, jak zatrzymać młode pokolenie przy Kościele, "gdy mamy tyle różnych gorszących nas spraw oraz skrajne i fałszywe przedstawianie obrazu Kościoła" - mówił biskup Czaja.

Dodał, że w Kongregacji do spraw Biskupów rozmawiano o kwestii ich "świętości osobistej".

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus odnotował, że w Polsce liczby obrazujące życie konsekrowane są "dość duże" mimo spadku powołań, ale potrzebne jest "szukanie lekarstwa na ten kryzys".

Poinformował, że życie konsekrowane prowadzi 32 tysiące osób, z których ponad połowę stanowią siostry zakonne. Około 1200 osób prowadzi życie kontemplacyjne w zakonach klauzurowych.

Bp Muskus zwrócił uwagę na działalność edukacyjną sióstr zakonnych i wysoki poziom nauczania w prowadzonych przez nie szkołach.

Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger mówił, że jednym z tematów rozmów w Watykanie był diakonat stały, także mężczyzn żyjących w związkach małżeńskich. Jak zauważył, coraz więcej diecezji decyduje się na taką posługę.

Zapowiedział, że chce rozmawiać w Watykanie o sprawie obrzędu ekspiacyjnego w przypadkach profanacji i dewastacji miejsc związanych z kultem. Wyjaśnił: "Nie mamy do dzisiaj żadnego obrzędu, który miałby charakter eskspiacyjny, przepraszający. Chcemy zapytać, czy możemy opracować taki obrzęd".

W czwartek papież Franciszek przyjmie na audiencji ostatnią, czwartą grupę polskich biskupów z archidiecezji krakowskiej i katowickiej. Po tej audiencji nie będzie już briefingu. Biskupi podsumują wizytę ad limina na konferencji prasowej w Polsce.

Z Rzymu Sylwia Wysocka