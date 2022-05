Bitcoin coraz mniej atrakcyjny dla inwestorów. Przegrywa z dolarem

Ostatnia majowa podwyżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych dokonana przez FED była najwyższą od 2000 roku. Obecny poziom stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wynosi 0,75-1 procent i w ocenie ekonomistów może okazać się niewystarczający dla ograniczenia inflacji. Oznacza to, że w kolejnych miesiącach stopy wzrosną do 4-5 procent.

Podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych doprowadziły do spadku wartości bitcoina.

Walka z inflacją może doprowadzić do dalszego obniżenia wycen kryptowalut.

Rynki finansowe znów uwierzyły w amerykańskiego dolara.

Podwyżka stóp procentowych dokonana na majowym posiedzeniu FED oznacza, że amerykańskie władze monetarne na poważnie potraktowały działania mające na celu ograniczenie rosnącej inflacji. Z danych rządowego Biura Statystyki Pracy w marcu wskaźnik inflacji CPI wyniósł 8,5 procent wobec 7,9 odnotowanych w lutym. Bardzo wiele opracowań wskazuje, że mamy do czynienia z najszybszym wzrostem cen od prawie 40 lat, który dodatkowo może się utrzymywać w kolejnych miesiącach.

Odpowiedzią na to była decyzja o podwyżce stóp o 50 punktów bazowych, najwyższej od 2000 roku. Nie mniej ważna była także deklaracja złożona przez szefa banku centralnego Jerome Powella, który ogłosił, że kolejne podwyżki o 50 punktów bazowych powinny być rozważane na kolejnych posiedzeniach.

To skutecznie ostudziło chęć inwestowania w alternatywne wobec dolara amerykańskiego waluty, w tym także w kryptowaluty. Nie jest przypadkiem, że od momentu kiedy inflacja znacząco przyspieszyła w Stanach Zjednoczonych, powoli następowało osłabienie wartości wszystkich kryptowalut, w tym zwłaszcza bitcoina

Niemal dokładnie rok temu, na początku maja 1 bitcoin był wyceniany na 57,5 tysiąca dolarów. Potem było już tylko gorzej, na 31 grudnia 2021 roku notowania wynosiły 46,3 tysiąca dolara, 8 kwietnia to było odpowiednio 42,6 tysiąca. Wybuch wojny w Ukrainie i kompletna zmiana sytuacji geopolitycznej doprowadziła do kolejnego spadku do 38,6 tysięcy dolarów. Kolejną czynnikiem stały się wprowadzone sankcje na rosyjską gospodarkę, w tym także na banki i pozostały sektor finansowy.

Ze strony władz amerykańskich, ale także brytyjskich i unijnych padły przestrogi dotyczące omijania zakazu prowadzenia wymiany handlowej z Rosji przy wykorzystaniu płatności w kryptowalutach. Doprowadziło to do częściowego odwrócenia się od alternatywnego rynku walut i kolejnej obniżki wyceny bitcoina. Dziś wart jest już tylko 32,9 tysięcy dolarów czyli około 145,7 tysięcy złotych.

Ekonomiści amerykańscy nie pozostawiają złudzeń, uprzedzając rynki finansowe, ale także swoich obywateli, że jeśli przyjmiemy założenie dotyczące długofalowej walki z inflacją, to aby obniżyć jej poziom do 2,5-3 procent w skali roku stopy procentowe mogą niebawem wzrosnąć nawet do 5 procent.

Taki scenariusz oznacza potencjalne dalsze osłabienie wszystkich ogólnie dostępnych notowanych na giełdach kryptowalut. Mowa jest o bitcoinie, ale także ethereum, dashu czy litecoinie.

