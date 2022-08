Biznes szykuje się na wojnę o Tajwan. Powstają plany ewakuacji

Korporacje międzynarodowe opracowują procedury przenoszenia pracowników i produkcji z Tajwanu na wypadek zaostrzenia konfliktu. W dłuższej perspektywie geopolityka może negatywnie wpłynąć na inwestycje zagraniczne na wyspie. Na razie ich poziom bije kolejne rekordy.

Narastająca rywalizacja pomiędzy USA i Chinami wokół Tajwanu staje się dodatkowym czynnikiem ryzyka dla biznesu międzynarodowego, który musi wkalkulować je w swoją działalność zarówno na Tajwanie, jak i w Chinach kontynentalnych.

Na razie utrzymujące się od wielu miesięcy zagrożenie konfliktem nie przyniosło odpływu kapitału.

Część firm, które zainwestowały na Tajwanie, zastanawia się, jak ograniczyć ryzyko, które stanowiłoby dla nich zaognienie sytuacji wokół wyspy. Tworzą scenariusze stopniowego przenoszenia pracowników i produkcji na wypadek intensyfikacji konfliktu.

Jak informuje Dale Buckner, prezes firmy Global Guardian, zajmującej się bezpieczeństwem korporacyjnym, dotyczy to zarówno największych spółek z listy Global 500 magazynu „Fortune”, jak i średnich czy małych przedsiębiorstw.

Jego zdaniem nie należy się na razie spodziewać przenoszenia istniejących zakładów, ale ograniczania nowych inwestycji, a także stopniowego zmniejszania liczby zatrudnionych.

Odpływ kapitału po myśli Pekinu

Proces ten, jako uderzający w dłuższej perspektywie w napływ inwestycji zagranicznych na Tajwan i utrudniający rozwój, byłby zgodny z interesem władz w Pekinie. Tylko w pewnym stopniu jest to echo wizyty na Tajwanie Nancy Pelosi i efekt polityki Chińskiej Republiki Ludowej, która poprzez organizację dużych manewrów wojskowych wokół wyspy stara się zachwiać jej geopolityczną pozycją. Częściowo jest to także konsekwencja doświadczeń płynących dla światowego biznesu z rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, kiedy to, niespodziewanie dla nich, wiele zagranicznych firm straciło kontrolę nad swoimi rosyjskimi inwestycjami.

Inwestycje nadal biją rekordy

Na razie jednak utrzymujące się od wielu miesięcy zagrożenie nie przyniosło odpływu kapitału. Co więcej, poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Tajwanie wedle serwisu „Asia Nikkei” wzrósł w pierwszym półroczu o 275 proc., do 8 mld dolarów. Jeśli ta dynamika utrzyma się w drugiej połowie roku, byłby to najlepszy rezultat od ponad 15 lat.

W przeciwieństwie do Ukrainy, Tajwan jest zaawansowaną gospodarką, z globalnie znaczącymi koncernami wplecionymi w międzynarodowe łańcuchy wartości. Dominująca pozycja firm takich jak TSMC w dziedzinie produkcji najbardziej zaawansowanych chipów stanowi dla wyspy jedną z gwarancji bezpieczeństwa. Jednocześnie ta pozycja stała się jednym z powodów uchwalenia przez Kongres USA tzw. Chips and Science Act, która daje uprzywilejowany dostęp do rynku USA tylko tym producentom, którzy swoich najbardziej zaawansowanych rozwiązań nie udostępniają Chinom.

Na czym zależy Chińczykom

Kolejnym elementem tej skomplikowanej układanki jest rosnąca wymiana handlowa między Chinami kontynentalnymi a Tajwanem. Choć odpowiedzią na wizytę członków amerykańskiego Kongresu były sankcje wymierzone głównie w firmy z tajwańskiego przemysłu spożywczego, to branże, na których zależy ChRL, pozostały na razie niezagrożone chińskimi retorsjami.

Nie zmienia to jednak faktu, że narastająca rywalizacja pomiędzy USA i Chinami wokół Tajwanu staje się dodatkowym czynnikiem niepewności dla biznesu międzynarodowego, który musi wkalkulować ryzyko geopolityczne w swoją działalność zarówno na Tajwanie, jak i w Chinach kontynentalnych. Rozdział amerykańskiego i chińskiego systemu gospodarczego w obszarze najbardziej zaawansowanych technologii jest coraz bardziej prawdopodobny.

