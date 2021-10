Błaszczak: dzięki nowej broni podniesiemy zdolności Wojska Polskiego o kilka poziomów

Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział w czwartek, że dzięki zakupom m.in. baterii Patriot i czołgów Abrams Polska dąży do stworzenia systemu, który podniesie zdolności wojska o kilka poziomów. Minister odwiedził Fort Sill w Oklahomie, gdzie rozmawiał z polskimi żołnierzami szkolącymi się w obsłudze systemów Patriot.

Błaszczak oznajmił, że ambicją, którą Polska kieruje się przy zakupach m.in. Patriotów, samolotów F-35 i czołgów Abrams, jest "wpięcie różnych systemów obronnych w jedną sieć".

"Do tego doprowadzimy - tak żeby wojsko miało pełny przegląd sytuacyjny i mogło reagować adekwatnie do potrzeb. To jest niewątpliwie podniesienie zdolności Wojska Polskiego o kilka poziomów wyżej" - stwierdził.

Minister zapowiedział, że dostawy systemów obrony przeciwrakietowej Patriot rozpoczną się w 2022 roku.

"Zakładamy, że dostawy będą przeprowadzone w zaplanowanym czasie, a więc do końca przyszłego roku Patrioty trafią do naszego kraju. Przygotowujemy infrastrukturę, będą również wyszkoleni żołnierze z obsługi tej broni, a więc wszystko przebiega zgodnie z planem" - zapewnił szef MON.

Mówiąc o swojej wizycie w bazie, gdzie szkolą się żołnierze 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, przyznał, że jest pod wrażeniem tego, co zobaczył.

"Jestem pod dużym wrażeniem zarówno tego, czego uczą się nasi żołnierze, jak i ich podejścia. (...) Korzystają z wiedzy doświadczonych wykładowców, żołnierzy US Army, którzy byli na misjach i którzy również obsługiwali Patrioty w warunkach bojowych. Są to unikalne doświadczenia" - powiedział Błaszczak po spotkaniu z dowódcami bazy w Oklahomie na południu USA. Dodał, że takie szkolenia wzmacniają współpracę i interoperacyjność wojsk sojuszniczych.

Szkolenia są elementem umowy z 2018 roku o zakupie dwóch baterii Patriot wraz z czterema radarami i stanowiskami dowodzenia ICBS. Zakup był pierwszą fazą programu obrony powietrznej Wisła.

Błaszczak odwiedzi w czwartek również fabrykę czołgów M1A2 Abrams w Limie w stanie Ohio. Polska planuje zakup 250 amerykańskich czołgów, które minister nazwał najnowocześniejszymi na świecie. Stwierdził, że finalizacja transakcji jest już bardzo blisko i zakłada, że pierwsze czołgi trafią do Polski w przyszłym roku. Wcześniej szef MON zapowiadał, że Abramsy będą stacjonować na wschód od Wisły.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński