Błaszczak: państwa NATO rozumieją zagrożenie ze strony Rosji

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział dziennikarzom w kwaterze głównej NATO w Brukseli, że wśród wszystkich państw Sojuszu jest zrozumienie co do zagrożeń ze strony Rosji.

W Brukseli w kwaterze głównej Sojuszu w środę i czwartek odbywa się spotkanie ministrów obrony państw NATO.

Błaszczak przekazał, że rozmowy w Brukseli dotyczyły m.in. łamania przez Rosję traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF).

"Rozmawialiśmy na temat zagrożeń rosyjskich. Myślę, ze możemy być usatysfakcjonowani tym, że jest zrozumienie wszystkich państw NATO odnośnie do tych zagrożeń, że te zagrożenia nie są lekceważone. To już jest bardzo duży sukces. To jest podstawa do tego, aby tym zagrożeniom przeciwdziałać" - powiedział minister.

Dodał, ze nie może w tej kwestii nie będzie informował o szczegółach.