Błaszczak: w NATO zgoda co do tego, że misja w Iraku zostanie utrzymana

Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział dziennikarzom, że państwa członkowskie NATO na spotkaniu ministerialnym w Brukseli były zgodne co do tego, iż misja szkoleniowa Sojuszu w Iraku zostanie utrzymana.

W Brukseli w kwaterze głównej Sojuszu w środę i czwartek odbywa się spotkanie ministrów obrony państw NATO.

Błaszczak przekazał, że rozmowy dotyczyły m.in. Bliskiego Wschodu i Iraku. "Byliśmy zgodni co do tego, że misja zostanie utrzymana. Czekamy na zdanie rządu irackiego. Ono będzie miało olbrzymie znaczenie. Jednak wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że wzajemna solidarność w ramach Sojusz Północnoatlantyckiego to jest więź bardzo silna" - powiedział.

Dodał, że państwom NATO zależy, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom związanym z terroryzmem.

Błaszczak podkreślił, że misja ma charakter szkoleniowy i tak pozostanie. Dodał, że obecnie w Iraku przebywają polscy żołnierze i to się nie zmieni.

Misja szkoleniowa NATO liczy pół tysiąca osób.