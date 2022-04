Błaszczak: w sposób znaczący wspieramy Ukrainę militarnie

W sposób znaczący wspieramy Ukrainę militarnie; nie jest to wsparcie symboliczne; to wsparcie rzeczywiste; taką politykę będziemy prowadzili konsekwentnie, bo niepodległość Ukrainy jest gwarancją niepodległości Polski - powiedział w piątek w Bratysławie szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef MON został poproszony o potwierdzenie informacji o przekazaniu przez Polskę 2 brygad czołgowych Ukrainie.

"Możemy potwierdzić, że w sposób znaczący wspieramy Ukrainę, również militarnie. O szczegółach nie będę mówił, gdyż to są decyzje, które należy podejmować, należy je wykonywać, a w sposób oszczędny należy o nich informować" - powiedział Błaszczak.

Zaznaczył jednocześnie, że "nie jest to wsparcie symboliczne". "Jest to rzeczywiste wsparcie dotyczące zarówno ciężkiej broni, jak i np. bezzałogowców, dronów, Piorunów - czyli przeciwlotniczych rakiet krótkiego zasięgu. To jest rakieta polskiej produkcji, która bardzo się sprawdziła. Ukraińcy mówią wyraźnie, że dzięki tej broni osiągnęli wiele sukcesów, polegających na tym, że odparli ataki rosyjskie" - mówił Błaszczak.

"Taką politykę będziemy prowadzili konsekwentnie, gdyż ta polityka leży w interesie bezpieczeństwa naszego kraju. Wspieramy wojskowo, humanitarnie i politycznie Ukrainę. Niepodległość Ukrainy jest gwarancją niepodległości Polski" - zapewnił szef MON.

Błaszczak poinformował, że prowadzi z sojusznikami rozmowy w sprawie zastąpienia sprzętu, który Polska przekazała Ukrainie. Ocenił, że rozmowy są "bardzo obiecujące", jednak ich szczegóły zostaną przekazane opinii publicznej, dopiero jak zostaną wypracowane konkluzje.

Szef MON przypomniał, że do Polski przerzucony został przez Wielką Brytanię zestaw obrony powietrznej Sky Sabre po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a USA przemieściły do Polski dwie baterie rakiet Patriot. "To przykłady wsparcia, jakie otrzymujemy od sojuszników" - dodał.