Błaszczak: wzmocnienie wschodniej flanki NATO to jedyna metoda odstraszania Rosji

Zasadniczym wyzwaniem stojącym przed państwami wolnego świata jest odstraszanie Rosji, a jedyna skuteczna metoda odstraszenia to wzmocnienie wschodniej flanki NATO - mówił szef MON Mariusz Błaszczak na wspólnej konferencji prasowej z litewskim ministrem obrony.

"Rosja bez względu na to, czy była biała czy czerwona, czy teraz jest putinowska zawsze była taka sama - dopuszczała się zbrodni wojennych, dopuszczała się agresji" - mówił Błaszczak na wspólnej konferencji z litewskim odpowiednikiem Arvydasem Anuszauskasem.

"Zasadniczym wyzwaniem, jakie stoi przed państwami wolnego świata jest odstraszanie. Żeby odstraszanie było skuteczne, obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO musi być większa i ta obecność musi być stała" - powiedział.

To jest ważne także dlatego, dodał, żeby "nie dochodziło do takich zbrodni wojennych, do jakich dochodzi na Ukrainie".

"Na terenach zajętych przez Rosję Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych, żeby takie zbrodnie nie powtarzały się gdzie indziej, żeby Rosja nie mogła okupować innych państw i burzyć porządku międzynarodowego, musimy wzmocnić siły Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance, to jedyna skuteczna metoda odstraszania" - podkreślił Błaszczak.

Zapewniał, że takie kraje jak Polska i Litwa nie są jedynie "biorcami" bezpieczeństwa, ale mają także duży wkład, by zapewnić nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo całemu sojuszowi. "Najważniejszym argumentem w tej dziedzinie jest wzrost nakładów na bezpieczeństwo" - podkreślał szef MON.