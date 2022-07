Blatter i Platini oczyszczeni z zarzutów o korupcję

Po trwającym ponad 7 lat postępowaniu przed Federalnym Szwajcarskim Sądem Karnym ogłoszono dziś wyroki uniewinniające byłego prezydenta FIFA Seppa Blattera i byłego prezydenta UEFA Michela Platinego z zarzutów korporacyjnej korupcji. W toku postępowania nie doszukano się także znamion płatnej protekcji.

Ta afera korupcyjna wstrząsnęła w 2014 roku światową piłką nożną. Jak wynikało z artykułów prasowych opublikowanych w Szwajcarii i we Francji prezes Światowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Sepp Blatter nielegalnie zapłacił 2 miliony franków szwajcarskich prezesowi Europejskiej Federacji (UEFA) Michelowi Platiniemu za świadczenie, przez tego ostatniego, specjalistycznych usług doradczych.

Sprawa rozgrywała się przy okazji przyznania Katarowi organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 roku. Padały przy okazji sugestie, że to właśnie Platini miał przekonywać europejskich delegatów do poparcia kandydatury Kataru. Oczywiście nie udało się wówczas udowodnić nielegalnych zachowań i korupcji, ale Prokurator Konfederacji wszczął w tej sprawie postępowanie z urzędu.

Doprowadziło to w konsekwencji do ustąpienia prezydentów związków piłkarskich z zajmowanych stanowisk i podjęcia przez komisje etyki FIFA decyzji o zawieszeniu obu panów z wszelkiej działalności w dziedzinie piłki nożnej na 8 lat. Następnie ten wyrok skrócono do 6 lat. Uznano także, że transakcja wypłaty tak dużej kwoty bez wcześniejszego, pisemnego określenia warunków wypełnienia umowy może stanowić naruszenie konfliktu interesów i nie jest przejrzysta z prawnego punktu widzenia.

Postępowanie w tej sprawie trwało przed sądem w Bellinzonie ponad 7 lat i zakończyło się uniewinnieniem oskarżonych. Jak podkreśliła w mowie końcowej sędzia prowadząca, wydaje się śmieszne, żeby specjalista tej klasy co Michel Platini otrzymał za 4 lata pracy wynagrodzenie w wysokości tylko 300 tysięcy franków szwajcarskich. Jeśli na podstawie ustnego zobowiązania ostatecznie dostał 2 miliony franków, to nie ma podstaw do tego, aby mówić o naruszeniu przepisów prawa.

Obaj oskarżeni działacze piłkarscy w wydanych oświadczeniach prasowych wyrazili zadowolenie z takiego zakończenia sprawy.