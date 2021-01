Błędy KE w szczepieniach zagrożą przyszłości UE?

Hiszpańskie media, komentując w piątek trudności w dostarczaniu szczepionek przeciwko Covid-19, winią Komisję Europejską za chaos i opóźnienia ze strony producentów. Wskazują, że przedłużanie się tych problemów stanowi poważne zagrożenie dla przyszłego funkcjonowania UE.

Dziennik "El Mundo" informuje, że w jednym z dokumentów przedstawionych przez rząd Pedra Sancheza podczas czwartkowego spotkania z regionalnymi władzami sanitarnymi władze Hiszpanii oskarżyły Brukselę o chaos i złe zarządzanie dystrybucją szczepionek.

"To nie władze Hiszpanii (…), ale Komisja negocjuje, podpisuje umowy, zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także do ich wykonania" - napisały w tonie oskarżycielskim władze Hiszpanii.

Z kolei dziennik "El Pais" wskazuje, że chaos, opóźnienia i brak dostaw szczepionek do państw członkowskich Unii może prowadzić nie tylko do pogłębienia się kryzysu epidemicznego w Europie, ale stanowi "śmiertelne zagrożenie dla przyszłości UE".

"Brak wykonania przez koncerny farmaceutyczne umów w sprawie szczepionek przyczynił się do powstania bardzo poważnego kryzysu wewnątrz Unii Europejskiej" - napisał "El Pais", wskazując, że problemy te mogą poważnie zaciążyć wizerunkowi Brukseli.

"Niepowodzenie europejskiego planu szczepień może doprowadzić do kryzysu zaufania wobec kompetencji instytucji unijnych" - przewiduje "El Pais", spodziewając się, że raz utracone w tej kwestii zaufanie "trudno będzie odzyskać".