Blinken i Ławrow spotkali się pierwszy raz od napaści Rosji na Ukrainę

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken spotkał się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siegiejem Ławrowem po raz pierwszy od ataku Rosji na Ukrainę. Do spotkania doszło w trakcie szczytu G20 w indyjskiej stolicy New Delhi.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rozmowa nie trwała długo, bo niecałe 10 minut, a w jej trakcie Blinken podkreślił z całą mocą, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę militarnie tak długo, jak to będzie konieczne. Amerykański sekretarz stanu zażądał również od Rosjan uwolnienia amerykańskiego obywatela Paula Whelana i ponownego przystąpienia Moskwy do traktatu New START o kontroli broni nuklearnej, udział w którym Rosja niedawno "zawiesiła".

O rozmowę z Ławrowem miał poprosić Blinken, nie wiadomo jednak, jak do ,co powiedział odniósł się rosyjski szef dyplomacji. Ostatni raz Ławrow i Blinken spotkali się w Genewie w 2022 roku.

Przed rozpoczęciem szczytu G20 Siergiej Ławrow oskarżył kraje Zachodu o próbę wpływania na państwa neutralne, aby te potępiły rosyjską inwazję na Ukrainę. Antony Blinken z kolei wykorzystał szczyt w New Delhi, żeby przekonywać dyplomatów z innych krajów do udzielenia wsparcia Ukrainie.

- Musimy nadal wzywać Rosję do zakończenia agresji i wycofania się z Ukrainy w imię pokoju międzynarodowego i stabilności ekonomicznej – miał powiedzieć amerykański sekretarz stanu na zamkniętym spotkaniu.