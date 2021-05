Blinken: piłka jest po stronie Korei Pólnocnej

Sekretarz stanu Antony Blinken powiedział w poniedziałek w Londynie , że Korea Północna musi zdecydować, czy chce zaangażować się dyplomatycznie, aby sprawdzić, czy istnieją sposoby na denuklearyzację półwyspu koreańskiego.

Rozmowy mające na celu przekonanie Pjongjangu do rezygnacji z programu broni jądrowej zostały wstrzymane, ponieważ mimo serii szczytów między poprzednikiem prezydenta Joe Bidena, Donaldem Trumpem, a przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem nie udało się osiągnąć porozumienia- stwierdził Blinken.

"Dlatego będziemy próbowali zobaczyć nie tylko to, co mówi Korea Północna, ale także to, co faktycznie robi" - powiedział Blinken. "Myślę, że to do Korei Północnej należy decyzja, czy na tej podstawie chce się zaangażować się, czy nie".

Komentarze Blinkena pojawiły się dzień po tym, jak Korea Północna zaatakowała Stany Zjednoczone w serii oświadczeń, w których ostatnie komentarze z Waszyngtonu nazwała dowodem wrogiej polityki, która wymagała odpowiedniej reakcji.

Ambasador Chin przy ONZ Zhang Jun powiedział w poniedziałek, że ma nadzieję, iż amerykański przegląd polityki Korei Północnej będzie kładł większy nacisk na dialog, a nie na nacisk. Chiny są sąsiadem i sojusznikiem Pjongjangu.

"Opierając się na tym, co widzieliśmy w ostatnich latach, uważamy, że wysiłki dyplomatyczne są właściwym kierunkiem" - powiedział Zhang dziennikarzom w Nowym Jorku. "Mamy też nadzieję, że obie strony… powstrzymają się od podejmowania prowokacyjnych i konfrontacyjnych działań i podejmą więcej wysiłków poprzez wznowienie dialogu".

Biały Dom powiedział w piątek, że zakończył wielomiesięczny przegląd polityki Korei Północnej, w którym celem pozostaje całkowita denuklearyzacja Korei Północnej. Powiedział, że stawia na dyplomację, ale nie radzi poszukiwania wspaniałej umowy z przywódcą Korei Północnej Kim Jong Unem.

Polityka Bidena próbuje znaleźć kompromis między wysiłkami Trumpa i byłego prezydenta Baracka Obamy, który odmówił poważnego zaangażowania dyplomatycznego, nie widząc żadnych kroków ze strony Pjongjangu w celu zmniejszenia napięć - pisze Reuters.

Korea Północna proponuje, aby Stany Zjednoczone i ich sojusznicy znieśli sankcje gospodarcze nałożone na jej programy zbrojeniowe i do tej pory nie reagowała na dyplomatyczne sygnały ze strony administracji Bidena.