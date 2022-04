Blinken: rozmawiałem z ministrem Kułebą o pomocy USA i sojuszników dla Ukrainy

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował na Twitterze, że rozmawiał w piątek z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułebą o pomocy USA i ich sojuszników dla Ukrainy.

"Była to dobra kontynuacja (rozmów) po naszym niedawnym spotkaniu w Warszawie" - napisał Blinken.

Dodał, że była to też okazja do "omówienia sposobów pomagania Ukrainie przez USA i ich sojuszników, by Ukraina mogła bronić się w tej niesprowokowanej i niesprawiedliwej wojnie" z Rosją. "Stoimy ramię w ramię z Ukrainą" - napisał Blinken na zakończenie.

O rozmowie poinformował na Twitterze także Kułeba. Wyjaśnił, że jej tematem było również gospodarcze i militarne wzmocnienie Ukrainy, które pomoże jej skuteczniej odpierać rosyjskie ataki. Podkreślił, że Kijów jest wdzięczny Stanom Zjednoczonym za udzieloną już pomoc.

Zapowiedział, że USA przygotowują kolejne retorsje wobec Rosji, wymierzone w jej gospodarkę, system finansowy i handel.

Kułeba i minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow rozmawiali w Warszawie z Blinkenem 26 marca, podczas wizyty w Polsce prezydenta USA Joe Bidena.