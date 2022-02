Bliscy sojusznicy USA milczą w sprawie Ukrainy

Wznowienie agresji rosyjskiej na Ukrainę staje się - wedle źródeł amerykańskich - coraz bardziej prawdopodobne. USA mobilizuje sojuszników i partnerów, by powstrzymać kolejną falę agresji Kremla. Jednocześnie jednak oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Australii, Indii, Japonii i USA, którzy spotkali się po raz czwarty w historii w ubiegłym tygodniu w ramach formatu Quad, nie odnosi się do napięć w Europie Wschodniej. Skąd bierze się to milczenie?

Pomijanie kwestii napięć w Europie Wschodniej przez państwa Quad można tłumaczyć racjonalną postawą Indii. Wynika ona z bliskich stosunków łączących New Delhi z Moskwą, indyjskiego rozumienia roli Rosji w Azji oraz spojrzenia Indusów na sam Quad.

Rosja aktywizując swoją agresywną postawę wobec Ukrainy wychodzi z założenia, że mocarstwa atlantyckie, w tym USA, tracą swoją pozycję na świecie na korzyść największych państw Azji.

Z tego powodu przed podjęciem ewentualnych działań zdobyły życzliwą neutralność Pekinu wobec swojej polityki ukraińskiej, a Indie przekonały do neutralności.

