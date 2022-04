Blisko 700 mln euro pomocy trafi do przytłoczonej kryzysem uchodźczym Mołdawii

Uczestnicy międzynarodowej konferencji pomocowej dla Mołdawii, zorganizowanej we wtorek w Berlinie, ustalili, że wesprą ten kraj kwotą około 695 mln euro. W niewielkiej Mołdawii, najbiedniejszym kraju Europy, przebywa obecnie około 100 tys. uchodźców z Ukrainy.

Uczestnicy spotkania obiecali też szybkie przyjęcie 12 tys. uchodźców wojennych z Mołdawii - oświadczyła minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock.

"Od wybuchu wojny ok. 400 tys. uchodźców przekroczyło granice Mołdawii i ok. 100 tys. postanowiło tu zostać. Blisko połowa z nich to dzieci" - powiedziała premier Mołdawii Natalia Gavrilita.

Polska podczas konferencji wezwała Niemcy do natychmiastowego bojkotu rosyjskiej ropy i gazu, co jak dotąd spotykało się z odmową Berlina.

"Czy mówimy o tym, że niemiecki klient będzie musiał zapłacić 30 czy 50 centów więcej na stacji benzynowej za benzynę? Czy to naprawdę zbyt wiele, by powstrzymać cierpienia Ukrainy?" - zapytał cytowany przez telewizję ARD wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.