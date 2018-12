Blockchain w handlu międzynarodowym. Szybciej, taniej i efektywniej?

Blockchain wielu kojarzy się wyłącznie z transakcjami w kryptowalutach takich jak bitcoin. Kryptowaluty to jednak tylko wierzchołek góry lodowej tej technologii.





Chociaż blockchaina początkowo rozważano głównie z perspektywy usług finansowych, technologia ta może służyć jako podstawa dla wielu użytecznych zastosowań, wykraczając daleko poza transakcje pieniężne.

Blockchain jest na najlepszej drodze do wprowadzenia prawdziwej rewolucji w handlu międzynarodowym i globalnych łańcuchach dostaw.

Ale są też niebezpieczeństwa. Blockchain dostarczy dowód, że transakcja miała miejsce, ale nie zagwarantuje, że warunki tej transakcji zostały spełnione. Zarejestruje, że towary zostały załadowane do kontenera, ale nie może zapewnić, że zostały załadowane właściwie...

Czym jest blockchain i jaki ma związek z handlem międzynarodowym?

Blockchain to tzw. rozproszony rejestr albo - jak to określiło znane czasopismo biznesowe „The Economist” - „współczesna maszyna zaufania”. W dużym uproszczeniu coś raz w nim zakodowane pozostaje tam na wieczność, a zapisu nie da się usunąć ani sfałszować. Wszystko dzięki temu, że te same informacje zapisywane są u wszystkich uczestników systemu.