Bloomberg: Elon Musk odzyskał tytuł najbogatszego człowieka na świecie

Prezes Twittera i Tesli Elon Musk jest ponownie najbogatszym człowiekiem na świecie - informuje agencja Bloomberg. Musk stracił tytuł najbogatszego człowieka na świecie w grudniu ubiegłego roku.

Muska zdetronizował wówczas Bernard Arnault, szef Louis Vuitton Moët Hennessy, największego konglomeratu luksusowych marek na świecie. Teraz jednak założyciel Tesli wrócił na szczyt dzięki wzrostowi wartości akcji tej firmy - informuje Bloomberg.

W poniedziałek wieczorem, około godziny 22. czasu polskiego, akcje Tesli wzrosły o 5,5 procent do 207,63 dolarów. Agencja wiąże to z pozytywnymi informacjami dotyczącymi fabryki w Grünheide pod Berlinem. Obecnie pracuje tam ponad 10 tys. osób, a co tydzień z linii produkcyjnej zjeżdża 4 tys. samochodów. Tesla chce tam produkować pół miliona pojazdów rocznie i docelowo zatrudniać 12 tys. osób.

Według Bloomberga wzrost wartości akcji koncernu zwiększył wartość fortuny Muska do 187,1 miliarda dolarów, przewyższając fortunę Arnaulta szacowaną na 185,3 mld dolarów.

Andrzej Pawluszek