Bloomberg: Sąd na Jersey zamraża aktywa powiązane z Romanem Abramowiczem

Sąd na wyspie Jersey na kanale La Manche zamroził aktywa powiązane z rosyjskim miliarderem Romanem Abramowiczem o wartości ponad 7 miliardów dolarów. To około połowy jego szacowanej fortuny - informuje w czwartek Bloomberg.

Jersey jest własnością korony Elżbiety II, wyspa nie jest częścią Wielkiej Brytanii, ale podlega sankcjom finansowym ogłoszonym przez rząd brytyjski.

Wielka Brytania umieściła Abramowicza na liście sankcji na początku marca, oskarżając go o udział w destabilizacji Ukrainy lub korzystanie z wpływów rosyjskiego rządu.

Jersey to duży offshore, na wyspie nie ma podatku od osób prawnych, zysków kapitałowych ani podatku majątkowego, wielu bogatych biznesmenów używa go do rejestrowania swoich aktywów.

Abramowicz ma z wyspą związki od dawna, zauważa Bloomberg, ale poszukiwania jego nieruchomości na wyspie dowodzą, że presja na zagraniczne fortuny rosyjskich biznesmenów będzie się nasilać.

Przedstawiciele miliardera nie odpowiedzieli na prośbę agencji o komentarz do decyzji sądu.